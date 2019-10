Peisaj de iarna la munte: Drumarii au intervenit pentru deszapezire in mai multe judete (Foto&Video)

Ziare.

Dar pe langa peisajele din basme, inceputul iernii aduce si probleme pe sosele, asa ca drumarii au inceput deja sa intervina.Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a intervenit, in cursul noptii de miercuri spre joi, pentru deszapezirea mai multor tronsoane de drumuri nationale din judetele Sibiu, Brasov si Harghita, pe Transfagarasan actiunea de curatare a zapezii continuand si in cursul diminetii de joi, anunta Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al DRDP Brasov, Robert Elekes, in urma ninsorilor care au inceput sa cada, de miercuri, la ora 17:00 si pana joi dimineata, la ora 6:00, s-a intervenit cu noua utilaje si s-au raspandit 106 tone de sare pe DN 11B, DN 12, DN 12A, DN 12C, DN 13A, DN 13B, DN 13C, DN 15 in judetul Harghita.De asemenea, s-a intervenit la Predeal, in judetul Brasov.Pe DN 7 C Transfagarasan, la Balea Lac operatiunea de deszapezire continua.De asemenea, pe DN 18, care traverseaza Muntii Rodnei, facand legatura intre judetele Maramures si Suceava, s-a intervenit cu material antiderapant, a precizat, joi, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca.Potrivit acestuia, au cazut precipitatii sub forma de ninsoare pe DN 18 intre km 160 si km 170, in Pasul Prislop."S-a intervenit cu 10 tone de material antiderapant de catre angajatii Sectiei de Drumuri Nationale pentru indepartarea stratului de zapada si pentru a preveni formarea poleiului. Sectorul de drum respectiv este curat si umed", a spus Dan Buca, pentru Agerpres.Conform aceleiasi surse, in noaptea de miercuri spre joi, la Cavnic si Ocna Sugatag au fost inregistrate temperaturi de 1 grad Celsius, iar la statia meteorologica din Vf. Iezer, Muntii Pietrosul Rodnei, s-au inregistrat minus 5 grade Celsius.El a mai precizat ca traficul rutier, feroviar si cel aerian din si inspre judetul Maramures decurge in conditii optime.De asemenea, trebuie precizat ca traseele montane din muntii Bucegi se inchid incepand de vineri.