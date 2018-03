Petre Daea: Eu circul bine in Bucuresti, sunt invatat cu patinajul. E o capitala asa frumoasa ca nu merita sa vezi daca exista o groapa

Ziare.

"Eu circul bine in Bucuresti, pentru ca sunt invatat cu patinajul. Toata viata mea am fost pe camp si stiu cum sa ma feresc si de groapa si de alunecus, altfel nu ajungeam la anii astia. Ai grija si tu!", i-a raspuns ministrul Agriculturii unei jurnaliste, care l-a intrebat cum a circulat zilele acestea in Bucuresti.De asemenea, ministrul a afirmat ca Bucurestiul este un oras prea frumos ca sa ii observam gropile."Bucuresti este o capitala frumoasa a Tarii Romanesti pe care trebuie sa o respectam, sa o curatim, sa o prezentam. E atat de frumoasa, incat nu merita sa vezi daca exista o groapa", a venit replica ministrului, cand a fost intrebat daca il vede ca pe un oras cu gropi Conferinta de presa sustinuta miercuri de Petre Daea, care a durat aproape doua ore, si in care ministrul a anuntat ca sta la dispozitia jurnalistilor pentru intrebari "cat vreti, am rabdare sa dau raspuns la toate intrebarile, nu e limitat numarul de intrebari, cum de altfel nu e limitat nici timpul", s-a incheiat intr-o nota primavaratica.Ministrul a oferit personal cate un iris si un martisor, pur traditional, fiecarei jurnaliste prezente la conferinta, pentru a mai incalzi putin atmosfera rece de afara.Intre timp, iata care e situatia cauzata de zapada si ger in Bucuresti si in restul tarii: Imagini din Romania incremenita (Galerie foto&Video)