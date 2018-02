Polul Nord se topeste, in timp ce Europa ingheata: A fost si cu 30 de grade mai cald decat ar fi trebuit in aceasta perioada

Schimbarile climatice sunt la o intensitate infricosatoare. Nivel minim record la gheata

Europa ingheata in prag de primavara

In acelasi timp, suprafata acoperita cu gheata din aceasta regiune a atins cel mai mic nivel pentru mijlocul iernii de la debutul inregistrarilor, in urma cu peste jumatate de secol.Un fenomen meteorologic numit "incalzire stratosferica brusca" a provocat in apropiere de Polul Nord temperaturi egale sau peste punctul de inghet. "In termeni relativi, acest lucru inseamna o anomalie de temperatura de 30 de grade Celsius", a notat pe Twitter Robert Rohde, om de stiinta in cadrul organizatiei Berkeley Earth din Washington, Statele Unite.Cauza acestui fenomen este patrunderea unuii val de aer cald in regiune. De obicei nu e ceva neobisnuit, insa anul acesta temperaturile au fost mult mai ridicate si au durat mai mult, spun meteorologii.La Polul Nord nu exista senzori de masurare permanenta a temperaturii, insa serviciile de meteorologie din Statele Unite si tarile scandinave au raportat ca valorile au atins cel mai inalt nivel la 25 februarie, precizeaza APP."Temperaturi pozitive in apropiere de Polul Nord in timpul iernii s-ar fi atins in decursul a patru ierni, intre 1980 si 2010", a declarat pentru AFP Robert Graham, cercetator specialist in climatologie in cadrul Norwegian Polar Institute. "Acestea s-au consemnat acum in patru dintre ultimele cinci ierni", a precizat acesta.La statia meteorologica Longyearbyen de la insula Svalbard din Oceanul Arctic, temperaturile din ultimele 30 de zile au fost cu 10 grade Celsius peste cele medii din aceasta perioada, conform specialistului in modele climatice Zack Labe din cadrul Universitatii Irvine din California, Statele Unite."Astazi, temperatura medie a fost de 3,9 grade Celsius - media pentru aceasta data este de minus 16,3 grade Celsius", a notat el pe Twitter.In ceea ce priveste suprafata calotei glaciare, in luna ianuarie s-a inregistrat un nivel minim record de la inceputul inregistrarilor.Intr-o singura zona, in apropiere de Svalbard, intinderea suprafetei de gheata - de 205.727 kilometri patrati - masura luni mai putin de jumatate in comparatie cu media din perioada 1981-2010, conform Norway Ice Service.Calota glaciara arctica se afla la un nivel minim record pentru sfarsitul lunii februarie, la 14,1 milioane de kilometri patrati, conform Centrului national american de date despre zapada si gheata (U.S. National Snow and Ice Data Center), cu circa un milion de kilometri patrati mai putin decat in mod normal (o suprafata aproximativ egala cu cea a Egiptului), relateaza Reuters.Un numar din ce in ce mai mare de dovezi indica schimbarile climatice drept unul dintre factorii cauzatori ai acestor anomalii meteorologice din perioada iernii, potrivit mai multor experti."Vremea ciudata continua cu o intensitate si o persistenta infricosatoare", a scris pe Twitter profesor Lars Kaleschke de la Universitatea din Hamburg. "Intrebarea este daca aceasta se va repeta mai des", a declarat el pentru Reuters.Intre timp, un front atmosferic glacial din Siberia a provocat temperaturi foarte scazute si ninsori in cea mai mare parte a Europei, chiar si in zone mediteraneene in care astfel de fenomene nu au mai fost observate de multi ani.De la Marea Baltica si pana la Marea Mediterana, valul de frig glacial supranumit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul siberian" in Olanda, "Tunul de zapada" in Suedia si "Moscova-Paris" in Franta, a facut cel putin 23 de victime intr-un interval de patru zile si a perturbat transporturile.Meteorologii au masurat minus 39,6 grade Celsius luni in Laponia, iar cei din Austria au inregistrat o temperatura de minus 25,4 grade Celsius in Flattnitz - un record pentru luna februarie.In Italia, Roma a avut parte luni de prima sa zapada din ultimii sase ani. Au fost inregistrate minus 40 de grade Celsius la mai putin de 100 kilometri de Venetia in noaptea de duminica spre luni, la Dolina Campoluzzo, o localitate aflata la altitudinea de 1.768 de metri. Regiunea Campania, din care face parte orasul Napoli , nu a mai avut atat de multa zapada din anul 1956. Insula Capri, situl arheologic Pompei si plajele de pe coasta amalfitana au fost acoperite cu un strat subtire de zapada.In Franta, care nu a mai cunoscut un astfel de val de frig in aceasta perioada a anului din 2005, golful Ajaccio din Corsica a fost acoperit cu zapada marti dimineata. Acest fenomen nu a mai fost vazut de 30 de ani. In Germania, mercurul afisa in termometre valoarea de -14 grade Celsius la Berlin, marti dimineata. In noaptea precedenta au fost inregistrate -30,5 grade Celsius pe varful Zugspitze (2.962 de metri, cel mai inalt pisc montan din tara), doborand precedentul record, vechi de peste 100 de ani, pentru aceasta perioada a anului.Temperaturile urmeaza sa ramana glaciale in noaptea de marti spre miercuri, cand se prognozeaza -24 grade Celsius in Germania, -29 grade Celsius in Estonia si -18 grade Celsius in Republica Ceha.Nici Romania nu a fost ocolita de ger , ninsori abundente si viscol . De doua zile avem drumuri inchise, trenuri si zboruri anulate si cursuri suspendate in scolile din Bucuresti si mai multe judete.