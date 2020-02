Prapadul lasat in urma de primul viscol din 2020: Ce drumuri mai sunt inchise si unde nu merg nici vineri copiii la scoala (Foto&Video)

LIVE TEXT

Foto: Ziare.com

Foto: CNAIR

Foto: Ziare.com

Video: CNAIR

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Ziare.

com

Au existat trenuri blocate, unele drumuri nationale inca sunt inchise, la fel si Autostrada Soarelui, iar in Bucuresti s-a circulat cu dificultate.Localitati din mai multe regiuni au ramas fara curent electric.- Centrul Infotrafic anunta ca traficul ramane inchis pe Autostrada Soarelui, intre Drajna si Fetesti, din cauza viscolului."In continuare, la nivelul judetului Tulcea, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca drumurile nationale si judetene sa fie inchise pentru toate categoriile de vehicule, cu exceptia DN 22 Tulcea - Smardan si DN 22E Garvan - I.C. Bratianu, acolo unde circulatia rutiera a fost reluata doar pentru autoturisme", a transmis Centrul Infotrafic.Drumuri nationale cu trafic oprit mai sunt doar in judetul, unde sunt inchise DN 22F Horia - Nalbant, DN 22D Macin - Caugagia si DN 22A Cataloi-Topolog.De altfel, si CNAIR a anuntat ca circulatia rutiera a fost reluata pentru toate categoriile de masini pe DN 2A Harsova - Ovidiu si DN38 Agigea - Negru Voda.Porturile Midia si Mangalia si-au suspendat activitatea.- Un convoi format din circa 100 de autovehicule, condus de Politia Rutiera si administratorul drumului, se deplaseaza joi seara pe DN 2A, pe ruta Harsova - Constanta.Potrivit IPJ Constanta, convoiul se intinde pe o lungime de doi kilometri, fiind format dupa ce "autovehiculele au fost restrictionate la capatul drumului inchis".DN 2A este inchis pana la limita cu judetul Tulcea, iar pe alte patru drumuri nationale din judetul Constanta traficul rutier este restrictionat pentru masinile cu masa mai mare de 7,5 tone.- Scolile din judetul Tulcea vor fi inchise si vineri, dupa ce cursurile au fost suspendate si joi, din cauza conditiilor meteo."Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Tulcea a hotarat suspendarea cursurilor in data de 7 februarie, in toate unitatile de invatamant din judetul Tulcea", a transmis, joi seara, Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea.Ministerul Educatiei a precizat ca judetul Tulcea este singurul care are inchise toate unitatile de invatamant, iar in alte judete cursurile vor fi suspendate partial in localitati afectate de fenomenele meteo.- CNAIR prezinta situatia autostrazilor si drumurilor nationale inchise circulatiei la aceasta ora:1. A2 Drajna - Fetesti (km 104+000 - km 144+980)2. DN 22A Cataloi - Topolog (km 0+000 - km 66+603)3. DN 22D Macin - Caugagia (km 0+000 - km 81+325)4. DN 22F Horia - Nalbant (km 0+000 - km 13+900)5 DN 2A Harsova - Ovidiu (km 127 +000 - km 196+000)- Circulatia rutiera a fost redeschisa pe DN 21 Braila - Slobozia, DN 22E, Garvan - I.C.Bratianu, cu restrictii, si DN 22 H Babadag.- CNAIR anunta ca circulatia rutiera a fost reluata pe DN 22 Braila - Ovidiu, dar cu restrictii pentru masinile mai grele de 7,5 tone.- Ministerul de Interne anunta ca sunt in desfasurare interventii pentru deblocarea persoanelor sau autovehiculelor ramase in zapada in judetele Braila si Ialomita.In plus, sunt inchise, in totalitate, unitatile de invatamant din 6 judete (Buzau, Braila, Calarasi, Ialomita, Tulcea si Vrancea), iar partial in 3 judete (Arges, Brasov si Prahova).Au fost ridicate restrictiile din punctul de trecere a frontierei Giurgiu, dar, la acest moment, se inregistreaza inca timpi mari de asteptare. Totodata, accesul in Punctul temporar de trecere a frontierei Lipnita este inchis.- Interventie pentru deszapezire pe Autostrada Soarelui:- CFR informeaza ca incepand cu ora 16.00 toate liniile de cale ferata afectate de vremea nefavorabila sunt operationale, iar circulatia trenurilor a revenit la normal.- CNAIR informeaza care este starea drumurilor la 16:30. Drumuri inchise circulatiei:A A2 Lehliu - Fetesti (km 64+000 - km 144+980)DN 21 Braila - Slobozia (km 1+000 - km 93+000)DN 22 Braila - Ovidiu (km 78+714 - km 287+000)DN 22A Cataloi -Topolog (km 0+000 - km 66+603)DN 22D Macin - Caugagia (km 0+000 - km 81+325)DN 22E Garvan - I.C.Bratianu (km 0+000 - km 14+200)DN 22F Horia - Nalbant (km 0+000 - km 13+900)DN 22H Babadag (km 0+000 - km 1+590)DN 2A Giurgeni- Ovidiu (km 110 +000 - km 196+000)- Iata situatia drumurilor inchise la aceasta ora.A A2 Lehliu - Constanta (km 64+000 - km 211+980)DN 21 Braila - Drajna (km 1+000 - km 105+500)DN 22 Braila - Ovidiu (km 78+714 - km 287+000)DN 22A Cataloi -Topolog (km 0+000 - km 66+603)DN 22D Macin - Caugagia (km 0+000 - km 81+325)DN 22E Garvan - I.C.Bratianu (km 0+000 - km 14+200)DN 22F Horia - Nalbant (km 0+000 - km 13+900)DN 22H Babadag (km 0+000 - km 1+590)DN 2A Urziceni- Ovidiu (km 3+200 - km 196+000)DN 3 Lehliu - Cuza Voda (km 66+700 - km 110+000)- Linia de tramvai 41 a fost blocata la capat de linie Ghencea, din cauza lipsei de tensiune in reteaua de contact. S-au dirijat mijloacele de interventie si a fost infiintata o linie naveta, care a functionat intre Ghencea si Piata Presei Libere. Circulatia liniei 41 a fost reluata dupa o ora.- DN 3B, km 59 si 81 (loc. Vladeni- IL) se intervine in conditii de viscol puternic si vizibilitate extrem de redusa.- Pe DN 3, km 85, loc. Plevna, Jud. Calarasi, sunt nameti.- Circulatia rutiera a fost reluata pe DN 3A limita judetului Calarasi - Ialomita Galati (km 67+700) - Fetesti (km 79+826), DN 2B (km 38+731) - Braila (km 125 + 571), DN 2C Costesti (km 0+000) - Slobozia (km 79 + 400).- Cele doua femei gravide din judetul Constanta au fost preluate in siguranta si transportate la spital. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU, Anamaria Stoica, o senilata de la Baneasa a intervenit in satul Esechioi si a preluat o gravida in luna a saptea, aceasta fiind transportata la UPU Baneasa si apoi la spitalul din Calarasi, ca urmare a blocajelor din judetul Constanta.O alta senilata, de la Cogealac, a preluat o gravida in luna a noua si o persoana cu probleme respiratorii. Acestea au fost preluate de ambulante, urmand sa fie transportate la spital, noteaza Agerpres.- CFR anunta ca trenurile circula in conditii normale de trafic intre Nadejdea - Lunca de Mijloc - Livezi Ciuc si pe Magistrala Bucuresti - Constanta.Feroviarii din cadrul Regionalei CF Brasov au finalizat lucrarile de taiere si indepartare a peste 40 de arbori prabusiti de pe versanti pe calea ferata si de remediere a deranjamentelor produse la linia de contact, iar de la ora 13.15 trenurile circula in conditii normale (cu locomotive electrice), pe aceasta distanta.- Instalatiile de transport pe cablu din zona statiunii Sinaia nu functioneaza din cauza vantului care ajunge la viteze de 170 de kilometri pe ora la altitudini mari. Drumul spre Cota 1400 din Masivul Bucegi este inchis, dupa ce mai multi copaci au fost doborati.- In Bucuresti se circula mai bine fata de joi dimineata, dar pietonii intampina in continuare probleme din cauza ca pe trotuare exista gheata.- CFR a retransmis lista trenurilor anulate, precizand ca si pentru vineri se anunta deja unele. Iata trenurile anulate joi:R 8652 Tulcea Oras - MedgidiaR 8380 Mangalia - ConstantaR 8381 Constanta - MangaliaR 8384 Mangalia - ConstantaR 8385 Constanta - MangaliaR 8388 Mangalia - ConstantaR 8012 Fetesti - Bucuresti OborR 8031 Fetesti - ConstantaR 8001 Bucuresti Nord - ConstantaR 8002 Constanta - Bucuresti NordR 8581 Slobozia Veche - CiulnitaR 8580 Ciulnita - Slobozia VecheR 8653 Medgidia - Tulcea OrasR 8654 Tulcea Oras - ConstantaIR 1771 Bucuresti Nord - GalatiIR 1770 Galati - Bucuresti NordR 8201 Buzau - ConstantaR 8202 Constanta - BuzauR 9571 Lugoj - Timisoara NordR 5701 Suceava - Ilva MicaR 5704 Ilva Mica - SuceavaR 4205 Vatra Dornei - Bistrita NordR 5702 Ilva Mica - SuceavaR 9302 Rosiori Nord - Bucuresti NordR 9301 Videle - Rosiori NordR 8443 Ciulnita - Calarasi SudR 8592 Calarasi Sud - CiulnitaR 8591 Ciulnita - Calarasi SudR 8122 Slobozia Veche - Bucuresti NordR 8151 Urziceni - CiulnitaR 8582 Ciulnita - Slobozia VecheR 8081 Bucuresti Nord - FunduleaR 8080 Fundulea - Bucuresti NordR 8083 Bucuresti Nord - FunduleaR 8082 Fundulea - Bucuresti NordR 7362 Galati - BuzauR 7360 Galati - BuzauR 7371 Faurei - GalatiR 7401 Buzau - FaureiR 8387 Constanta - MangaliaR 8390 Mangalia - ConstantaR 8389 Constanta - MangaliaR 8392 Mangalia - ConstantaR 8655 Constanta - Tulcea OrasR 8032 Constanta - FetestiR 8594 Calarasi Sud - CiulnitaR 8204 Constanta - BuzauR 5106 Galati - AdjudR 5105 Marasesti - GalatiR 8121 Bucuresti Nord - Slobozia VecheR 8124 Slobozia Veche - Bucuresti NordR 8003 Bucuresti Obor - Constanta (anulat pe distanta Bucuresti Obor - Fetesti)IR 1772 Galati - Bucuresti NordIR 1773 Bucuresti Nord - GalatiR 7375 Faurei - GalatiR 7363 Buzau - GalatiR 5703 Suceava - Ilva MicaR 5711 Campulung Moldovenesc - Ilva MicaR 5712 Ilva Mica - Vatra DorneiR 4206 Bistrita Nord - Vatra DorneiR 9109 Bucuresti Nord - TargovisteR 8152 Slobozia Veche - UrziceniR 8153 Urziceni - Slobozia VecheR 8391 Constanta - MangaliaR 8394 Mangalia - ConstantaR 8395 Constanta - MangaliaR 8398 Mangalia - ConstantaR 8397 Constanta - MangaliaVineri vor fi anulate urmatoarele trenuri:R 8652 Tulcea Oras - MedgidiaR 5702 Ilva Mica - SuceavaR 5710 Vatra Dornei - CampulungR 8380 Mangalia - Constanta- Tronsonul kilometric 10+600 de metri (Bucuresti) - 64 (Lehliu) al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta a fost deschis circulatiei publice. De la ora 14:00, se va deschide si tronsonul kilometric 144 - 212, intre localitatile Fetesti si Constanta.- In Cheia, judetul Prahova, aproximativ 100 de arbori au fost doborati de vant, unii dintre copaci fiind practic smulsi din radacini. Vantul a batut cu 150-170 km/h.- In judetul Constanta, in localitatea Corbu - DJ226 este viscol.- 12 autoturisme, 11 TIR-uri si doua cisterne sunt blocate pe drumul E 584, intre localitatile Viziru si Insuratei, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Braila, col. Stefan Stoian.- Iata situatia drumurilor la ora 13. Drumuri inchise circulatiei:A A2 Bucuresti - Fetesti (km 9+500 - km 143+000)A A2 Cernavoda - Constanta (km160+980 - km 211+980)DN 21 Braila - Calarasi (km 1+000 - km 130+000)DN 21A Tandarei - Baraganu (0+000 - km 23+363)DN 22 Rm. Sarat - Ovidiu (km 0+000 - km 287+000)DN 22A Cataloi -Topolog (km 0+000 - km 66+603)DN 1D Macin - Caugagia (km 0+000 - km 81+325)DN 22E Garvan - I.C.Bratianu (km 0+000 - km 14+200)DN 22F Horia - Nalbant (km 0+000 - km 13+900)DN 22H Babadag (km 0+000 - km 1+590)DN 23 Maicanesti - Braila (km 41+650 - km 83+860)DN 2A Urziceni- Ovidiu (km 3+200 - km 196+000)DN 2B Surdila-Braila (km 38+731 - km 125+571)DN 2C Costesti - Slobozia (km 0+000 - km 79+400)DN 3 Fundulea - Cuza Voda (km 31+000 - km 110+000)DN 31Cuza Voda - Oltenita (km 0+000 - km 59+200)DN 3A Lehliu - Fetesti (km 0+000 - km 79+826)DN 3B Gura Ialomitei - Calarasi (km 7+500 - km 96 + 732)- Mai multi oameni au fost surprinsi in timp ce impingeau un autobuz al STB, in orasul Bragadiru.- Circulatia rutiera a fost reluata DN 12C Lacu Rosu (km 5+000 - km 32+000) si pe DN 13B Praid - Borzont (km 3+000 - km 33+000), dupa indepartarea copacilor de pe partea carosabila.- Iata cum se circula pe DN 2A Ovidiu - Kogalniceanu.- Statiunea Varful lui Roman din judetul Valcea este izolata, dupa ce zeci de brazi au fost rupti de vantul puternic si sunt cazuti pe drumul de acces catre cabane. Turistii au plecat de cand s-a anuntat codul portocaliu, dar zeci de angajati ai cabanelor sunt blocati.- Cinci persoane sunt inzapezite pe drumuri din judetul Tulcea, pompierii actionand pentru deblocarea acestora. De asemenea, pompierii au intervenit pentru a transporta la unitati medicale mai multe persoane care au aveau nevoie de asistenta medicala.- Noaptea trecuta, la 1.800 de metri, pe Varful Vladeasa, termometrele au aratat minus 16 grade, insa luand in calcul indicele de racire temperatura resimtita a fost de minus 32 de grade.- "In intervalul 19:00 - 07:00, am intervenit in sector cu 76 de utilaje si 85 de lucratori. Am utilizat 600 tone de sare si 95 tone de solutie Eco-Thaw. In acest moment, avem in teren 60 de utilaje si 275 de lucratori. De asemenea, detinem un stoc de 1.600 tone de sare si 150 tone Eco-Thaw.Noaptea trecuta, am actionat pe bulevarde si strazi principale, am degajat trotuare spre scoli, piete si institutii publice.Pe tot parcursul zilei de astazi, voi fi pe teren, alaturi de colegii implicati in actiunile de deszapezire, pentru a ma asigura ca interventiile sunt prompte si eficiente. Rog cetatenii sa ne semnaleze la dispeceratul Politiei Locale Sector 6 toate situatiile de strazi blocate sau copaci cazuti", a declarat sectorului 6, primarul Gabriel Mutu.- Pe Autostrada Soarelui situatia nu pare ca se imbunatateste.- Peste 100 de masini sunt inzapezite in mai multe zone din judetul Constanta. Este vorba de localitatile Corbu, Mihail Kogalniceanu, Baneasa si zona Midia, aici intervenind utilaje de deszapezire. Doua senilate intervin pentru a prelua doua femei insarcinate si a le duce la unitati medicale.- In judetul Galati sunt afectate, din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica, 15 localitati, cu un total de peste 11.000 de consumatori. Se actioneaza in teren cu 14 echipaje cu 28 persoane din cadrul distribuitorului de energie.- Circulatia rutiera a fost reluata pe DN2 Obrejita - Focsani, judetul Vrancea si pe DN23 Focsani - Nanesti, judetul Vrancea.- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, doua noi atentionari de vreme rea. Vezi aici zonele vizate.- Drumuri nationale cu trafic blocat:- In judetul Ialomita, toate drumurile nationale si judetene sunt inchise, cu exceptia DN 2, pe tronsoanele Buzau - Ialomita si Ialomita - Ilfov acolo unde s-a reluat circulatia incepand cu ora 09:30, insa cu echipaj de politie antemergator.- in judetul Harghita, DN12C Gheorghieni - Lacu Rosu, intre kilometrii km 5 - 32 si pe DN 13B, intre localitatile Bucin si Praid, din cauza caderilor de copaci pe partea carosabila, traficul rutier a fost inchis, pana la remedierea situatiei;- judetul Constanta, DN 2A Harsova - Ovidiu si DN22 Ovidiu -Tulcea, inchis traficului rutier, din cauza viscolului.- jud. Buzau, din cauza viscolului, circulatia este intrerupta pe DN 22 Ramnicu Sarat - Braila, DN 2B Buzau - Braila si DN2C Buzau - Slobozia.- in judetul Calarasi, din cauza viscolului, traficul a fost oprit pe DN 3 Calarasi - Lehliu -Fundulea, DN3A Fetesti - Lehliu, DN 31 Oltenita - Calarasi, pe DN 21 Calarasi - Slobozia si DN 3B Calarasi- Borcea.Restrictii rutiere instituite:- in judetul Botosani, traficul rutier este restrictionat peste 7,5 tone pe DE 58 Botosani -Suceava si DE 58 Botosani - Iasi;- in judetul Constanta, traficul rutier este restrictionat peste 7,5 tone pe DN22C Cernavoda -Murfatlar, DN 3 Ostrov-Murfatlar, DN22 Ovidiu - Tulcea, DN22A Hirsova- Tulcea, DN2A Hirsova - Ovidiu si DN38 Agigea -Negru Voda;- in judetul Iasi, traficul rutier este restrictionat peste 7,5 tone pe DN28 Roman - Targu Frumos, DN 28A Targu Frumos - Pascani si DN 28B Targu Frumos - Harlau;- In continuare, traficul rutier se desfasoara ingreunat pe Centura Bucuresti, intrucat, din cauza restrictiilor impuse pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, s-au format coloane de autovehicule. Traficul se deviaza si prin Bucuresti si comuna Catelu, anunta Centrul Info Trafic al Politiei Romane.- "In acest moment Capitala nu se mai afla sub incidenta vreunui mesaj de avertizare. Grosimea stratului de zapada este de la 19-34 de cm. Iar pe parcursul urmatoarelor ore vom putea vorbi despre o ameliorare a vremii. Maine dimineata este posibil ca trecator sa fulguiasca, vor fi intre -9 si -6 grade.Maine la amiaza si seara este posibil ca trecator sa ninga slab. Nu se vor depune mai mult de 2-5 cm de zapada. Vantul ramane destul de slab, pana la moderat, cel mult 25-45 de km/h. Temperaturi de 3-4 grade. In urmatoarele doua nopti vor fi temperaturi la pragul gerului, respectiv -7-10 grade, posibil chiar mai coborate in zona preoraseneasca", a anuntat Gabriela Bancila (ANM)- "Avariile constatate au fost remediate in mare parte, se lucreaza la trei intersectii. Avarii la Apa Nova nu exista, nu sunt probleme cu furnizarea agentului termic", a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea.- A fost reluata circulatia pe linia 41, la capat de linie Piata Presei.- Traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Negru Voda este restrictionat pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone din cauza ninsorilor abundente de pe DN38. Politistii de frontiera spun ca dupa ridicarea restrictiilor vor lua masuri impreuna cu bulgarii pentru ca verificarea la granita sa se desfasoare operativ.- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al judetului Timis a fost solicitat si a intervenit in urmatoarele situatii:- 26 interventii - Degajari elemente de constructie;- 21 interventii - Degajari copaci cazuti;- 4 interventii - Asigurare masuri PSI auto rasturnat;- 4 interventii - Prabusire elemente de constructie.Referitor la alimentarea cu energiei electrica, conform datelor puse la dispozitie de catre furnizorul de energie electrica, in localitatile Manastiur, Silagiu, Banloc, Sannicolau Mare, Gotlob, Sandra, Giulvaz s-au inregistrat avarii care au dus la intreruperea alimentarii cu energie electrica, fiind afectati aproximativ 5520 clienti.- Imagini de pe drumul national DN 3A, localitatea Fetesti, Jud. Ialomita.- Utilajele D.R.D.P. Constanta intervin pe DN 3A.- 70 de turisti, intre care 15 copii cu autism si parintii acestora, aflati intr-o tabara de terapie, sunt blocati pe Muntele Mic, in judetul Caras-Severin. Drumul spre statiune a fost inchis miercuri seara, din cauza viscolului, noteaza News.ro.- Circulatia rutiera a fost reluata pe DN 22B Braila-Galati (km 2+200 - km 11+645) si pe DN 24D Grivita - Vanatori (km 9+000 - km 84+000).- In Prahova peste 130 de copaci au cazut pe carosabil in noaptea de miercuri spre joi. Rafalele de vant puternice au cauzat probleme in 12 localitati, respectiv Sinaia, Comarnic, Breaza, Maneciu, Cheia, Ploiesti, Sotriile, Plopeni, Valea Doftanei, Cornu, Mizil si Campina. De asemenea, scolile au fost inchise in Cheia, Izvoarele, Draganesti si Sinaia- Purtatorul de cuvant al ISU Braila, col. Stefan Stoian, a anuntat ca drumurile nationale si judetene din Braila raman inchise pana la ora 12:00 pentru deszapezirea si scoaterea autoturismelor care au derapat sau nu au mai putut inainta din cauza viscolului, bacurile circula doar in situatii de urgenta.De asemenea, 38.478 de abonati Electrica din 70 de localitati din Braila au ramas fara energie electrica. Localitatile afectate sunt Drogu, Pantecani, Zamfiresti, Jirlau, Visani, Plasoiu, Baldovinesti, Dedulesti, Mircea Voda, Dudesti, Bumbacari, Tarlele Filiu, Ionesti, Batogu, Liscoteanca, Perisoru, Berlesti, Sutesti, Mihail Kogalniceanu, Ibrianu, Maraloiu, Gradistea, Boarca, Racovita, Corbeni, Caldarusa, Movila Miresii, Tepes Voda, Urleasca, Polizesti, Stanca, Stancuta, Unirea, Silistraru, Tichilesti, Albina, Gurguieti, Sihleanu, Scortaru Nou, Pitulati, Constantinesti, Ramnicelu, Romanu, Tudor Vladimirescu, Scortaru Vechi, Comaneasca, Traian, Oancea, Pietroiu, Silistea, Magureni, Tacau, Bandoiu, Marasu, Baraganul, Coltea, Florica, Ciocile, Chioibasesti, Chichinetu, Rosiori, Tataru, Dudescu, Zavoaia, Vultureni, Scarlatesti, Mihai Bravu, Odaieni, Jugureanu, Ulmu.- Traficul rutier se desfasoara foarte greu pe Centura Capitalei.- Circulatia rutiera a fost reluata pe DN1A Valenii de Munte/Ph - limita jud. Brasov (km 115+000 - km 160+600) si DN71 intre Moroieni si Sinaia, dupa indepartarea copacilor de pe partea carosabila.- Pe stradute in Bucuresti inca nu s-a intervenit pentru deszapezire.- In localitatea Perisoru km 117 pe A2, Calarasi, un autoturism in care se afla doua persoane a ramas inzapezit.- Iata care este situatia pe DN22- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a anuntat ca toate trenurile disponibile circula la metrou."Pe aeroporturi nu avem curse anulate, ci doar intarziate. Peste 60 de angajati au intervenit azi noapte pentru a curata pistele. Avem o intarziere foarte mare pe zborul de Iasi, zborul TAROM, pentru ca pilotii nu au reusit sa ajunga la aeroport, ramanand inzapeziti pe drum", a spus ministrul.Si Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a anuntat ca pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, conform programului de zbor.Nicio cursa nu a fost anulata pe Aeroportul Henri Coanda, dar unele zboruri au inregistrat, in cursul acestei dimineti, intarzieri de pana la 60 de minute la decolare, determinate de degivrarea aeronavelor.- Si in Buftea un copac a cazut peste o masina aflata in parcare.- Masinile intervin pentru deszapezire pe DN24D si DN38 km 40+000- Circulatia rutiera a fost reluata in conditii de iarna pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 10 intre Buzau - Siriu (km 2+100 - km 94+760), pe DN 1B Mizil - Ulmeni (km 47+245 - km 71+698), DN 1D Ciorani - Urziceni (km 27+000 - km 42+330), pe DN 2 Cotorca - Focsani (km 56+580 - km 180+220), DN 23 Focsani - limita judetului Braila.- Pana la ora aceasta ISU Bucuresti Ilfov a avut 179 interventii generate de fenomenele meteo, astfel:Bucuresti: 160 interventii-104 copaci cazuti pe autoturisme si carosabil-29 elemente constructie-4 panouri publicitare-7 stalpi cazuti pe carosabil-2 semafoare cazute-14 alte elemente desprinseIlfov: 19 interventii-8 copaci cazuti pe carosabil-1 element de constructie-4 stalpi cazuti-6 alte elemente desprinse- Pentru a permite accesul utilajelor de deszapezire au fost anulate urmatoarele trenuri:R 8652 Tulcea Oras - MedgidiaR 380 Mangalia - ConstantaR 8381 Constanta - MangaliaR 8384 Mangalia - ConstantaR 8385 Constanta - MangaliaR 8388 Mangalia - ConstantaR 8012 Fetesti - Bucuresti OborR 8031 Fetesti - ConstantaR 8001 Bucuresti Nord - ConstantaR 8002 Constanta - Bucuresti NordR 8581 Slobozia Veche - CiulnitaR 8580 Ciulnita - Slobozia VecheR 8653 Medgidia - Tulcea OrasR 8654 Tulcea Oras - ConstantaIR 1771 Bucuresti Nord - GalatiIR 1770 Galati - Bucuresti NordR 8201 Buzau - ConstantaR 8202 Constanta - BuzauR 9571 Lugoj - Timisoara NordR 5701 Suceava - Ilva MicaR 5704 Ilva Mica - SuceavaR 4205 Vatra Dornei - Bistrita NordR 5702 Ilva Mica - SuceavaR 9302 Rosiori Nord - Bucuresti NordR 9301 Videle - Rosiori NordR 8443 Ciulnita - Calarasi SudR 8592 Calarasi Sud - CiulnitaR 8591 Ciulnita - Calarasi SudR 8122 Slobozia Veche - Bucuresti NordR 8151 Urziceni - CiulnitaR 8582 Ciulnita - Slobozia VecheR 8081 Bucuresti Nord - FunduleaR 8080 Fundulea - Bucuresti NordR 8083 Bucuresti Nord - FunduleaR 8082 Fundulea - Bucuresti Nord- CNAIR si Politia Rutiera au interzis accesul autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 t din cauza ninsorilor abundente pe DN 25 intre Hanu Conachi si Sendreni in judetul Galati). Reamintim ca din cauza ninsorilor abundente circulatia fusese restrictionata pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone.- In sectorul 4 se intervine pe bulevarde. Lucratorii de la ADP au inceput sa curete zapada si de pe trotuare.- Linia de tramvai 41 este blocata la capat de linie Piata Presei. Aproximativ 10 tramvaie sunt blocate in zona.- STB anunta pe Twitter ca a fost reluata circulatia tramvaielor liniei 32, pe Sos. Alexandriei, la Piata Rahova.- In Bucuresti, zeci de tramvaie sunt blocate pe linia lui 32, anunta Digi24.- Gabriela Firea a convocat Comandamentul de iarna la ora 11:00, la Primaria Generala.- Un microbuz cu 9 calatori a derapat, joi dimineata, si a ajuns in sant, pe DN23 A, in judetul. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.- Peste 20.000 de oameni din 41 de localitati din judetulau ramas peste noapte fara curent electric. In judetul, viscolul puternic a lasat fara curent 21 de localitati, fiind afectati peste 10.000 de oameni.- Toate porturile sunt inchise din cauza viscolului, anunta Infotrafic.- In Harghita circulatia pe DN 12C Gheorgheni - Lacu Rosu si DN 13B Gheorgheni - Praid ramane inchisa din cauza arborilor prabusiti pe carosabil. Zeci de brazi au fost doborati, un barbat a fost ranit dupa ce copacul a cazut peste cabina autocamionului pe care il conducea.Traficul feroviar a fost afectat pe linia 501, doua trenuri au ramas stationate in garile Livezi-Ciuc si Lunca de Jos, iar cei 95 de pasageri au fost transbordati cu mijloace de transport auto, pentru a-si putea continua circulatia spre destinatie. In zona Borsec - Toplita aproximativ 7.000 de gospodarii au fost lasate fara curent electric.- Cu fiecare minut Bucurestiul devine tot mai aglomerat. Iata cum arata la ora 08:00 statia Uverturii, linia tramvaiului 41.- Vantul puternic de asta noapte a doborat mai multi copaci in Bucuresti.- Dupa o noapte intreaga de ninsoare, bucurestenii isi fac cu greu partie pe trotuarele de bulevardele si strazile Capitalei.- Un microbuz cu 10 pasageri si aproximativ 20 de autovehicule au ramas blocate in zapada, cabluri electrice au cazut pe carosabil si 52.595 de abonati din 46 de localitati sunt fara curent electric din cauza vantului si a zapezii viscolite in judetul- In centrul Capitalei, in zona Universitatii, carosabilul e curatat si inca se circula bine.- Trei trenuri cu zeci de calatori sunt blocate de zapada in judetul, din cauza ruperii firelor de tensiune sau a pantografului.Trenul Constanta - Buzau era oprit in halta Spicu din comuna Baraganu, din cauza pantografului rupt si 35 de calatori au fost preluati de trenul IR1861 Constanta - Iasi. Trenul Galati - Buzau a fost oprit si el la Faurei din cauza firului de tensiune rupt. In tren erau noaptea 15 calatori si s-a trimis o locomotiva de la Buzau pentru tractare.De asemenea, trenul Bucuresti Nord - Galati era oprit in statia Lacu Sarat, calatorii fiind preluati de trenul R7365 Buzau - Galati.- In, tramvaiele 1, 8, 11, 25 si 47 sunt blocate pe Progresului.- Circulatia e inchisa pe A2 Bucuresti - Constanta si pe 28 de drumuri nationale din cauza codului rosu de viscol si ninsori. Restrictii de tonaj sunt pe 5 drumuri nationale.- Sute de oameni au ramas blocati in masini si in trenuri din cauza zapezii si a viscolului puternic din judetul. Tot din cauza vantului puternic mai multe retele electrice au fost rupte, lasand 70 de localitati fara curent.