Premiera in Bucuresti: Cum arata masinile de topit zapada si cum functioneaza (Galerie foto & video)

Firea spune ca 90 din arterele principale sunt la negru

Trei dintre aceste utilaje au fost prezentate miercuri chiar de primarul Gabriela Firea, in Piata Constitutiei."Pe platformele betonate din Capitala strangem zapada si in premiera avem 12 utilaje pentru topit zapada. Sunt trei in Piata Constitutiei, un utilaj la Piata Victoriei si vom mai avea utilaje si in alte zone, precum Bulevardul Timisoara, Parcul Carol si Obor", a spus Firea.Potrivit primarului, capacitatea unui astfel de utilaj este de 10 metri cubi pe ora. Acesta topeste zapada si varsa apa rezultata in canalizare."Subliniez ca au filtre si nu exista nici riscul de a ingheta canalizarea, pentru ca apa este calda", a precizat Firea.Primarul general sustine ca aproape 90 la suta din arterele principale din Capitala au fost curatate complet, precizand ca pentru stradutele laturalnice "se fac eforturi" sa fie deszapezite."S-a intervenit toata noaptea pentru a se deszapezi zonele centrale si nu numai. In acest moment, desi s-a lucrat in conditii dificile, se circula, nu sunt blocaje, chiar daca se circula putin mai greu, date fiind situatia prin care trecem. Aproape 90 la suta din artere au fost curatate complet. In ceea ce priveste stradutele secundare, se fac si acum eforturi ca sa fie curatate. Fac apel la societati si la cetateni sa sprijine efortul autoritatilor si sa curete, pe cat se poate, trotuarele din fata caselor sau din fata firmelor", a declarat Gabriela Firea, miercuri dupa-amiaza.Primarul a mai spus ca joi urmeaza ca angajatii Companiei Municipale Consolidari sa curete zapada din curtile si de la intrarile in spitale , iar sportivii de la CSM vor curata zapada de pe pista de biciclisti de la Piata Victoriei.