Presedintele Consiliului Judetean Timis (PSD) acuza Enel ca actioneaza impotriva cetatenilor din judet

Intr-un mesaj postat, duminica, pe pagina sa de Facebook, presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra (PSD), spune ca lipsa de organizare a companiei de electricitate si capacitatea de mobilizare in situatii de urgenta sunt principalele probleme care s-au simtit in aceste zile cand judetul Timis s-a aflat sub avertizare Cod portocaliu de ninsori."Compania Enel actioneaza impotriva cetatenilor din judetul Timis. Lipsa de organizare si precara capacitate de mobilizare in situatii de urgenta a multinationalei Enel sunt doua dintre problemele care s-au simtit din plin zilele astea desi de nenumarate ori au garantat ca pe viitor va fi altfel. Suntem in situatia in care avem zeci de mii de cetateni, scoli si spitale fara curent electric, iar compania nu da semne ca intelege responsabilitatea pe care o are fata de societate", a transmis Dobra.Presedintele CJ Timis a spus ca reprezentantii Enel au refuzat, sambata, ajutorul institutiilor statului."Dupa ce ieri (sambata - n.r.) a refuzat ajutorul institutiilor statului, Jandarmerie, Ministerul Energiei, ISU, nici macar astazi cand este evident pentru toata lumea ca sunt depasiti de situatie si de realitate cei de la Enel nu constientizeaza situatia dramatica pe care o provoaca in Timis prin lipsa de seriozitate si implicare fata de cetateni. Intre timp scolile sunt inchise pentru ca nu au curent, doua spitale functioneaza pe generator, iar mii de oameni nu au caldura in casa. Trag un semnal de alarma catre Enel sa se trezeasca si sa dea dovada ca isi respecta abonatii", a mai spus Dobra.In continuare, E-Distributie Banat mentine starea de criza in vestul tarii.La ora 18.00, in regiunea Banat erau nefunctionale 8 linii electrice de inalta tensiune: L110 kV Lugoj-Faget, L110 kV Iaz-Nadrag, L110 kV Bocsa-Calnic, L110 kV Resita-ICMR (circuit 2), L110 kV Timisoara-Buzias, L110 kV Varfuri-Sebis, L110Kv Iaz-Otelu Rosu, L110 Lipova-CFR Varadia. Totodata sunt nefunctionale statiile de transformare 110kV/MT Lugoj, Faget, Nadrag, IURT Lugoj, CFR Lugoj (preluat consumul pe alte linii de medie tensiune), Sebis (preluat consumul pe alte linii de medie tensiune), potrivit unui comunicat de presa al companiei.In judetul Timis erau nealimentate partial 50 de linii electrice aeriene de medie tensiune, fiind afectate 54 de localitati.In judetul Caras-Severin erau nealimentate partial 38 de linii electrice aeriene de medie tensiune, fiind afectate 44 de localitati.In judetul Arad erau nealimentate partial 24 de linii electrice aeriene de medie tensiune, fiind afectate 41 de localitati.In judetul Hunedoara erau nealimentate partial 32 de linii electrice aeriene de medie tensiune, fiind afectate 32 de localitati.