Primariile din Capitala anunta ce pot face parintii cu copiii, daca nu au cu cine sa-i lase cat sunt scolile inchise

Ce alternative ofera primarii de sectoare

sediul din strada Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.156, care are o capacitate de 75 de locuri ;

; sediul din strada Witting, nr.15, cu o capacitate de 100 de locuri.

Ziare.

com

Parintii care au copii cu varstepot trimite o cerere la DGAS pentru a solicita deplasarea la domiciliu a unei supraveghetoare, pentru joi si vineri, in intervalul orar 08:30 - 16:30."Solutia este urmatoarea: parintii copiilor cu varste cuprinse intre 4-12 ani pot face o cerere, conform tipizatului anexat, in care pot solicita deplasarea unei supraveghetoare din cadrul centrelor de ingrijire si educatie timpurie pentru copii, pentru zilele de 01.03 - 2.03.2018, in intervalul orar 8.30-16.30.", se arata pe pagina de Facebook a DGAS.Primaria Sectorului 1 deschide doua gradinite pentru gazduirea copiilor ai caror parinti nu au posibilitatea sa-i plaseze in ingrijire pe perioada inchiderii unitatilor scolare, potrivit unui comunicat de presa remis miercuriDoua sedii ale Gradinitei nr. 206 vor fi deschise pentru copiii prescolari si scolari de pana in clasa a IV-a:Copiii pot fi lasati aici intre 07:30 si 18:00, iar parintii trebuie sa aiba buletinul la ei atunci cand isi aduc micutii la sediu.Robert Negoita a anuntat ca Primaria Sectorului 3 pune la dispozitie mai multe grupe unde parintii isi pot aduce micutii, dupa ce seLa Gradinita 239 pot fi lasati prescolarii, iar la Scoala 80 elevii claselor 0-IV, programul pentru joi si vineri fiind:si"IMPORTANT PENTRU PARINTI!Parintii prescolarilor si cei ai scolarilor din clasele primare, din Sectorul 3, care nu au cu cine sa isi lase copiii, in aceste zile, cand cursurile au fost suspendate din cauza vremii, pot solicita ajutor la numarul de telefon: 0728.729.797.Este numarul de urgenta, pus la dispozitie de catre DGASPC Sector 3. Aici, parintii interesati isi pot inscrie copiii, fie pentru gradinita, fie pentru scoala. Primaria Sectorului 3 pune la dispozitie grupe, la, la. Programul acestor unitati, pentru aceasta perioada, este cel normal (), iar parintii isi pot aduce micutii, dupa ce se inscriu cu o zi inainte la acest numar de telefon", a scris primarul Robert Negoita pe pagina personala de Facebook.Primarul Daniel Baluta anunta si el ca a pus la dispozitia parintilor mai multe centre in care parintii isi pot lasa copiii, fiind necesara doar completarea unei cereri atunci cand micutul este lasat la unul dintre centre.pot merge la unul dintre celedin subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 si care au disponibileCENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "DEGETICA" -Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, sector 4, Bucuresti - Tel: 0733.200.060; Fax:0372.874.261, email: cresaberceni3@dgaspc4.ro.CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "MICA SIRENA" - Aleea Emil Racovita nr. 2B, Tel: 0371.360.124; Fax:0372.874.262, email: cresaberceni4@dgaspc4.roCENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "MICII MAGICIENI" - Izv. Muresului nr. 4, sector 4, Bucuresti. Tel: 0722885555, Fax:0371360128, email: cresa24@dgaspc4.ro.CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "SCUFITA ROSIE". Aleea Tohani nr. 1, bl.30, sc. 1, parter, sector 4, Bucuresti. Tel:0733.200.109 Fax:0372.874.267, email: cresatohani@dgaspc4.ro.CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "CRAIASA ZAPEZII" - Str. Oitelor nr. 8, sector 4, Bucuresti. Tel:0728.885.575, Fax:0372.874.268, email: cresaoitelor@dgaspc4.ro.CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "DUMBRAVA MINUNATA" - Stoian Militaru nr. 84, sector 4, Bucuresti. Tel:0733.200.115 Fax:0372.874.269, email: cresagiurgiului@dgaspc4.ropot merge la unul dintreale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 si care au disponibile- Str. Aliorului nr. 8A, sector 4, Bucuresti. Tel:0751.090.237; Fax:0372.715.113; e-mail: prieteniimei@dgaspc4.ro.- Str. Sold. Enache Ion nr. 1A,sector 4, Bucuresti Tel:0730.590.887. Fax:0372.715.342; e-mail: czcasasperantei@dgaspc4.ro", a scris primarul Sectorului 4 pe pagina de Facebook.A.D.