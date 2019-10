Primele ninsori din aceasta toamna: Strat de 6 cm de zapada in Neamt. La Balea Lac s-a intervenit cu un utilaj cu lama

Ziare.

com

Vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada in judetul Neamt unde a plouat pe arii extinse, iar la munte, pe crestele inalte din grupa nordica a Carpatilor Orientali, s-a depus un strat de zapada de sase centimetri.Vremea a continuat sa se raceasca in cursul zilei de vineri in judetul Neamt, devenind chiar deosebit de rece pentru aceasta data, cerul a fost acoperit, pe arii extinse a plouat, iar la munte, la peste 1300 m, au predominat ninsorile, potrivit reprezentantilor Prefecturii Neamt.Acestia au anuntat ca pe crestele inalte din grupa nordica a Carpatilor Orientali s-a depus un strat de zapada de 1...6 cm, iar vantul a suflat slab la moderat cu unele intensificari.In zona montana inalta, temporar, s-a semnalat ceata.Potrivit meteorologilor, in urmatoarele 24 de ore, in judetul Neamt vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit pentru aceasta data.Cerul va fi temporar noros, trecator ziua va ploua slab, iar spre seara si in cursul noptii, pe arii relativ extinse, incepand cu zona de munte va ploua.In nordul Carpatilor Orientali, la altitudini de peste 1500 m, precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare.Vantul va sufla slab si moderat.Sunt prognozate temperaturi maxime intre 12 si 14 grade Celsius si temperaturi minime intre 4 si 6 grade Celsius.In judetul Sibiu, la Balea Lac s-a asternut sambata primul strat de zapada din aceasta toamna, drumarii imprastiind trei tone de sare pentru a face drumul practicabil.Potrivit purtatorului de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Robert Elekes zapada s-a asternut, sambata, dupa o repriza de lapovita."Peisajul de la Balea Lac s-a albit in aceasta dimineata pentru prima data in acest sezon in urma unei reprize de lapovita mai consistenta", a spus Elekes.Potrivit acestuia, in zona s-a actionat un utilaj cu lama si s-au raspandit trei tone de sare.