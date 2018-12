Romania sub zapada: 16 judete afectate, copaci cazuti, masini blocate, localitati fara curent, sute de minute intarziere pe calea ferata

Ziare.

Au fost afectateArad, Bihor, Buzau, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Ilfov, Mehedinti, Olt, Prahova, Teleorman, Timis, Tulcea si Capitala.Potrivit IGSU, pompierii militari alaturi de reprezentantii autoritatilor locale si utilajele administratorului de drum au actionat pentru. De asemenea, in cursul zilei de sambata s-a intervenit pentru degajarea de pe autoturisme sau carosabil adin cauza caderilor de zapada si vantului puternic.In judetele Hunedoara, Ialomita si Teleorman s-a intervenit cu autofreze la deschiderea drumurilor pentru ca trei ambulante sa poata ajunge ajunge la cazuri medicale.In judetul Prahova, pe raza localitatii Slanic, autoritatile locale au intervenit pentru preluarea a 46 de persoane aflate intr-un autocar care nu mai putea inainta. Toti pasagerii au fost transportati cu un microbuz la hotelul unde erau cazati, iar autocarul va fi coborat atunci cand conditiile de drum vor permite.In judetul Olt, pompierii militari au intervenit pentru deblocarea si repunerea pe roti a unui autocar rasturnat intre localitatile Salcia si Plesoiu. Salvatorii au indepartat zapada care bloca accesul catre persoanele din interior, au evaluat medical toti ocupantii, in conditii de siguranta.Pana la finalizarea misiunii de repunere a autocarului pe carosabil, cele 29 de persoane au fost transportate la scoala din localitatea Slatioara. Ulterior, toti pasagerii si-au continuat deplasarea catre destinatie, cu acelasi autocar.Din cauza crengilor cazute pe liniile de cale ferata,din judetul Caras Severin a fost intrerupt temporar. Persoanele aflate in trenurile oprite au fost preluate de autocare si transportate in localitatile de distinatie.In municipiul Timisoara, echipajele ISU au intervenit pentru degajarea a, precum si pentru inlaturarea stalpilor de electricitate si cablurilor electrice desprinse din cauza vantului.IGSU recomanda cetatenilor sa urmareasca permanent atentionarile transmise de autoritati , sa se informeze asupra starii drumurilor si sa isi echipeze autoturismele pentru circulatia in regim de iarna, iar persoanelor care vor sa urmeze trasee montane sa fie echipate corespunzator si sa evite zonele cu vizibilitate redusa.Evolutia fenomenelor meteorologice periculoase este permanent monitorizata prin Centrul Operational National din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.