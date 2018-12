Romania sub zapada: In Timis se inchid scolile luni si marti, detinutii au fost scosi la lopata si un tren a ramas 7 ore blocat pe sine

Ziare.

com

Solicitatea a fost facuta pentru casau se circula cu dificultate."Am facut propunerile de suspendare a cursurilor pentru luni si marti pentru siguranta elevilor. In Timisoara, cu precadere, incercarea parintilor de a-i deplasa pe copii la scoala cu masinile va bloca si mai rau circulatia", a afirmat Aura Danielescu., in mai multe localitati din judetul TImis, din cauza efectelor viscolului si a ninsorii.Judetul Timis este in acest weekend sub atentionare cod portocaliu de vreme rea.Duminica dimineata, aproape 300 de oameni, printre care si 30 de detinuti, au fost mobilizati pe strazile Timisoarei, pentru a curata orasul de zapada.Tot duminica, trenul 695 care circula intre Timisoara si Bucuresti a ramas blocat peste, in apropiere de Orsova, dupa ce, din cauza intemperiilor, mai multi copaci au cazut pe linia ferata.Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova , a sustinut ca. "Asa este CFR Infrastructura: are drujba, n-are benzina", a declarat Lucian Sova, intr-o interventie telefonica, la Antena 3.In cursul diminetii s-a semnalat ca trenul Timisoara-Bucuresti, cu 200 de calatori , este oprit intre statiile Toplet si Valea Cernei, din Caras-Severin, iar trenul Curtici-Bucuresti, cu 60 de calatori, este oprit aproape de Varadia, din cauza vremii. Dintre cele doua, trenul Curtici-Bucuresti si-a reluat traseul aproximativ la ora 10:30.