Romania, sub zapada si ger: Doua autostrazi si zeci de drumuri raman inchise. Vezi ce ne asteapta zilele urmatoare

Buzau - Faurei - viteza de circulatie de 50 km/h, pe firul I

Rosiori Nord - Draganesti Olt - viteza de circulatie de 70 km/h, pe firul I

Caracal - Corabia - tractiune Diesel

Ciulnita - Slobozia Veche - tractiune Diesel

Constanta - Mangalia - tractiune Diesel

Craiova - Calafat - tractiune Diesel

Tulcea - Medgidia - tractiune Diesel

Rosiori Nord - Zimnicea - tractiune Diesel

Slobozia - Urziceni - tractiune Diesel

Si in Bucuresti a nins aproape toata ziua, insa aici principala problema este gerul, care se va inaspri si temperaturile vor scadea pana la minus 19 grade. Toate scolile din Capitala raman inchise pana luni , dar si in alte judete autoritatile au decis ca in urmatoarele zile sa nu se tina cursurile. In aceasta noapte sunt asteptate iar ninsori in Bucuresti si mai multe judete, astfel ca cel mai probabil situatia va arata la fel si maine.- Incepand cu ora 23:00,Judetele afectate de vreme rea sunt: Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Buzau, Bacau, Vrancea, Vaslui, Galati.- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca in perioada 27 februarie - 3 martie sunt preconizate conditii meteorologice severe, cu vant si ninsori puternice.- Autostrada Soarelui si A4 Ovidiu-Agigea, opt drumuri nationale din cinci judete si 57 de drumuri judetene raman inchise, marti seara, potrivit ultimelor date transmise de Centrul Infotrafic al Politiei Romane.Conform situatiei transmise de Infotrafic pentru ora 22:00, sunt inchise: DN 41, pe tronsonul Oltenita - Cascioarele; DN 3, pe tronsonul Baneasa - Ostrov; DN 31, pe tronsonul Cuza Voda - Manastirea; DN 5A, pe tronsonul Falastoaca - Izvoarele; DN 65A, pe tronsoanele Turnu Magurele - Rosori de Vede; DN 65E, pe tronsonul Bogdna - Furculesti; DN 2N, pe tronsonul Dumbraveni - Bogza si DN 23B, pe tronsonul Maicanesti - Ciorasti.Pe sase drumuri nationale sunt restrictii de circulatie.De asemenea, sunt inchise 57 de drumuri judetene, cele mai multe fiind in Calarasi - 16 si Constanta - 12.- Un fenomen meteorologic numit "incalzire stratosferica brusca" a provocat. "In termeni relativi, acest lucru inseamna o anomalie de temperatura de 30 de grade Celsius", a notat pe Twitter Robert Rohde, om de stiinta in cadrul organizatiei Berkeley Earth din Washington, Statele Unite.In acelasi timp, suprafata acoperita cu gheata din aceasta regiune a atins cel mai mic nivel pentru mijlocul iernii de la debutul inregistrarilor, in urma cu peste jumatate de secol, potrivit Agerpres.- Numarul trenurilor de calatori anulate din cauza conditiilor meteo a ajuns la 122, anunta CFR Calatori.- Nici in judetul Calarasi nu se face scoala miercuri, a anuntat Ministerul Educatiei.- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca aproximativ 150 de parinti au sunat la telefonul verde sau la Directia Generala de Asistenta Sociala pentru a se interesa despre sprijinul pe care il ofera municipalitatea in cazul in care nu au cu cine sa-si lase copiii acasa, ca urmare a faptului ca unitatile de invatamant vor fi inchise toata saptamana."Maine se vor deplasa la domiciliul acestor familii ori educatori ori asistenti sociali si, de asemenea, sunt colegii nostri de la Primaria Capitalei si de la cele sase primarii de sectoare. In plus, beneficiem de parteneriatele Crucii Rosii si Crucii Alb-Galbene. Deci avem suficienti angajati si colaboratori, voluntari, care sa vina in sprijinul acestor familii", a declarat Firea.Ea a multumit directorilor de teatre care s-au oferit sa puna salile de spectacol la dispozitia elevilor, astfel incat copiii mai mari sa petreaca timpul in compania actorilor.- CNAIR anunta caIata lista: A2 - intre Bucuresti si Constanta; A4 - intre Ovidiu si Agigea; DN 23B intre Maicanesti si Ciorasti; DN 2N intre Bogza - Dumbraveni; DN 3 intre Lehliu - Cuza Voda; DN 3 intre Ostrov - Cobadin; DN 31 intre Cuza Voda si Oltenita; DN 4 intre Bucuresti - Frumusani; DN 41 intre Oltenita - Plopsoru; DN51 intre Izvoarele si Zimnicea; DN 5A intre Falastoaca - Izvoarele; DN 65A intre Rosiorii de Vede si Turnu Magurele si DN 65 E intre Furculesti si Bogdana.- Situatia e criticaincepand de vineri - 9 in Polonia, 7 in Estonia, 4 in Franta, 3 in Cehia, 5 in Lituania, 2 in Romania si o persoana fara adapost in Italia.Acest val de ger siberian este numit "Bestia din Est" de catre presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta.Temperaturile urmeaza sa ramana glaciale in noaptea de marti spre miercuri. Spre exemplu, in Germania se asteapta -24 grade C, in Estonia -29 grade C, iar in Cehia, ca si la Bucuresti, -18 grade C.- CFR anunta ca nu exista rute inchise din cauza vremii la acest moment, insa pe unele tronsoane se circula in conditii de iarna, cu viteza redusa sau cu locomotive Diesel.Tronsoanele pe care se circula in conditii speciale sunt Buzau - Faurei - viteza de circulatie de 50 km/h, pe firul I, Caracal - Corabia, Ciulnita - Urziceni, Palas - Mangalia, Craiova - Calafat, Piatra Olt - Caracal, Tulcea - Medgidia, Rosiori Nord - Zimnicea, Rosiori Nord - Turnu Magurele si Giurgiu - Videle se circula doar cu locomotive Diesel.Pe segmentele de cale ferata Slobozia Veche - Urziceni, Videle - Giurgiu, Pantelimon - Bucuresti Sud - Jilava - Chiajna, Fundulea - Bucuresti Obor, Rosiori Nord - Turnu Magurele si Caracal - Corabia se actioneaza cu pluguri pentru deszapezire.- Administratorul DN 25 din judetul Galati, unde marti dupa-amiaza a avut loc un accident rutier grav, soldat cu decesul unui barbat si ranirea altor patru, a fost sanctionat cu 100 de puncte amenda si 14.500 de lei, intrucat s-a constatat ca drumul era acoperit cu gheata.- MAE a emis avertizari pentru romanii care calatoresc, in zilele urmatoare, in Irlanda si Suedia, in aceste state anuntandu-se coduri galben si portocaliu de ninsoare.- Calugarii de la schitul din Plaiul Bumbestilor, judetul Gorj, sunt izolati din cauza zapezii care ajunge pana la un metru si jumatate. Acestia au cerut sprijinul salvamontistilor, anuntand ca au nevoie de benzina pentru functionarea instalatiilor de alimentare cu apa si curent.- In Galati a avut loc un accident pe fondul vitezei neadaptate la starea drumurilor. Un tanar de 25 de ani a murit. Se pare ca el conducea o autoutilitara si a pierdut controlul volanului, lovind frontal in microbuz care circula regulamentar pe contrasens. Alti patru raniti au fost transportati la Spitalul de Urgenta din Galati, unul dintre ei, respectiv pasagerul din dreapta din autoutilitara, fiind in coma, informeaza Mediafax.- Zece elevi cazati in internatul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria, judetul Teleorman, au fost transportati acasa, marti dupa-amiaza, de catre pompieri, dupa decizia autoritatilor de a suspenda cursurile pentru restul saptamanii.- 18 scoli din judetul Mehedinti vor fi inchise miercuri, orele urmand sa fie recuperate dupa un calendar pe care il va stabili Inspectoratul Scolar Judetean Mehedinti.- In comuna Salcia din judetul Prahova deszapezirea se face cu un plug tras de cai, iar primarul foloseste propria masina ca sa imprastie material antiderapant, din cauza lipsei de bani."Din 2000, de cand sunt primar, numai asa am deszapezit strazile, cu plugul tras de cai. In functie de zapada folosim doi sau patru cai. Acum am facut cu doi. Si animalele sunt ale localnicilor. M-ar costa, daca as avea firma, aproximativ 40.000 de lei. Asa nu ma costa nimic. Utilajele ar face un pic mai bine, dar nu e mare diferenta", a declarat, pentru Mediafax, primarul Dan Bostina.- Primarul Robert Negoita se declara multumit de deszapezirea din sectorul 3."Vreau sa le multumesc tuturor celor care mi-au transmis sesizari si s-au implicat, dar si celor care au inteles ca, in privinta trotuarelor, Asociatiile de Proprietari si agentii economici au responsabilitati clare pentru curatare. De altfel, echipele Politiei Locale Sector 3 au transmis peste 200 de somatii, urmand ca, daca in orele urmatoare, cei responsabili nu isi fac treaba, sa se dea si amenzi.Evident, efectivele de oameni si utilajele raman in teren si vor continua interventiile", a transmis edilul.- Centrul Infotrafic al Politiei Romane transmite ca la ora 16:00 A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea raman inchise. De asemenea, pe 19 drumuri nationale circulatia rutiera este oprita pe diferite tronsoare. Iata AICI lista drumurilor afectate de vreme.In total, 108 trenuri au fost anulate, conform autoritatilor.La ora 16:00, in judetul Constanta, erau inchise porturile Midia si Mangalia, atat pentru transportul maritim, cat si pentru cel fluvial, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea erau deschise doar traficului maritim. De asemenea, in judetul Tulcea, a fost inchisa Bara Sulina, din cauza vantului puternic.In judetul Teleorman, punctele de trecere a frontierei cu bacul Turnu Magurele - Nikopol si Zimnicea - Svishtov au fost inchise, din acelasi motiv.- MAE avertizeaza cetatenii care merg in Franta ca joi dpartamentele - Alpes Maritimes (06), Var (83) si Bouches-du-Rhone (13) se afla sub cod portocaliu de vant puternic, ninsori, polei si temperaturi scazute.Exista o atentionare si pentru Suedia, mai exact pentru regiunile Stockholm, Kalmar, Ostergotland si Sodermanland, unde a fost emis cod portocaliu de ninsoare, cu afectarea tuturor formelor de transport public."Zborurile programate pot avea intarzieri sau chiar suferi anulari; circulatia auto este ingreunata si prezinta conditii de risc; exista intarzieri in circulatia feroviara destinata persoanelor. Aeroporturile locale recomanda contactarea companiei de transport care asigura zborul, pentru procurarea unor informatii actualizate.Se recomanda atentie sporita la informarile autoritatilor suedeze pentru perioada urmatoare, deoarece prognoza se poate actualiza la un nivel de risc mai inalt", transmite MAE, conform News.ro.- Echipajele Politiei Locale Sector 6 s-au deplasat pe raza sectorului, in zilele 26 si 27 februarie 2018 si au identificat 18 persoane fara adapost, 6 dintre acestea acceptand sa fie cazate temporar in centrele din subordinea autoritatii locale Sector 6, iar restul de 12 au refuzat indrumarea, au transmis reprezentantii primariei.Numarul de telefon al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, disponibil permanent, pentru toate adaposturile din sector este 0731.624.849.Politia Locala Sector 6 adreseaza un apel cetatenilor din sector sa sesizeze la numerele de telefon 021/413.16.20 si 021/9546 prezenta pe strada sau in scarile de bloc a persoanelor fara adapost pentru ca acestea sa fie preluate si transportate la unul din centrele sociale de pe raza Sectorului 6.- Echipe ale Primariei Sectorului 3 deszapezesc Parcul Alexandru Ioan Cuza.- CNAIR anunta ca incepand cu ora 15:15 a fost inchisa temporar circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 2N, intre localitatile Bogza - Dumbraveni, km 8+000 - km 17+000, drumul national fiind inchis din cauza viscolului puternic la sol si a ninsorii abundente.- Miercuri, cursurile vor fi suspendate si in Braila, Ialomita si Giurgiu, anunta Pro TV.- Si in Dolj s-a decis ca toate unitatile de invatamant sa ramana inchise miercuri si joi, anunta Adevarul - Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a trimis, marti, un avion guvernamental pentru preluarea a peste 90 de bulgari blocati pe Aeroportul din Timisoara din cauza redirectionarii unei aeronave a companiei Ryanair, relateaza agentia Focus, citata de Mediafax.- Cinci persoane au fost ranite, dintre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa-amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, iar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului.Deocamdata nu se cunosc circumstantele in care s-a produs accidentul, insa martorii povestesc ca soseaua este alunecoasa, noteaza News.ro.- Cursurile scolare sunt suspendate pana vineri si in judetul Teleorman, in conditiile in care 18 drumuri nationale si judetene sunt inchise in continuare din cauza viscolului puternic si a zapezii, transmite Mediafax.- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, marti, ca nu sunt probleme in ceea ce priveste furnizarea catre populatie a agentului termic, pentru ca s-a facut plata gazelor in avans, pentru toata perioada de iarna."Sistemul de termoficare este pregatit pentru aceasta perioada cu temperaturi exterioare foarte scazute. Am semnat, inca din octombrie 2017, conventii pentru achitarea in avans a gazelor pentru toata perioada de iarna, astfel incat sa fie asigurat stocul necesar de gaze pentru functionarea la parametri a agentului termic in Capitala. RADET asigura permanenta atat in dispeceratul general, cat si in dispeceratele sectiilor de termoficare de sectoare, pentru a interveni operativ in cazul eventualelor disfunctionalitati. In momentul de fata, RADET functioneaza la parametri necesari si nu exista puncte termice sau centrale termice oprite", a spus Firea.- In Capitala s-a intervenit pentru deszapezire cu 311 utilaje si 722 operatori manuali, a transmis Primaria Capitalei.- MAE a emis o avertizare de calatorie legata si de Polonia, atentionand, in perioada 27 februarie - 3 martie, majoritatea regiunilor tarii se vor confrunta cu temperaturi extrem de scazute, pana la -23 grade Celsius si caderi masive de zapada, in special in zonele muntoase. Este posibil ca unele drumuri publice din regiunile de nord, centru, precum si din zonele muntoase sa fie inchise circulatiei rutiere.Autoritatile amintesc ca, pana la data de 31 martie 2018, este obligatorie echiparea de iarna a autovehiculelor pe drumurile semnalizate in acest sens, indiferent de conditiile meteo.- Si unitatile de invatamant din judetul Constanta vor fi inchise si miercuri, dupa ce meteorologii au emis o noua avertizare de vreme nefavorabila, fiind anuntate ninsori, viscol si temperaturi scazute, anunta News.ro.- Departamentul pentru Situatii de Urgenta transmite starea drumurilor la ora 14:15. Astfel, raman inchise autostrada A 2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu-Agigea, din cauza vizibilitatii scazute. Sunt 18 drumuri nationale cu circulatie inchisa pe diferite tronsoane si 8 cu circulatie restrictionata sau ingreunata.- MAE a emis o atentionare de calatorie pentru Ucraina, avertizand ca in perioada 27 februarie - 1 martie va fi vreme severa. In perioada aceasta vor fi ninsori, insotite de viscol, vant puternic (15-20 m/s) si temperaturi scazute, in partea centrala si de sud a Ucrainei, regiunile Kirovograd, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Odessa, Herson, Zaporojie, Sumy si Donetk.In Marea Azov si in porturi vor fi rafale puternice de vant cu viteze de 25-28 m/s, valuri de aproximativ 2 m, iar in jumatatea de vest a Marii Negre se asteapta valuri de 3-4, conform unui comunicat remis Ziare.com.Temperaturile minime se vor situa intre -15 grade C si -22 grade C pe timpul noptii, iar pe alocuri minime cuprinse intre -23 grade C si -27 grade C, in jumatatea de nord-vest a Ucrainei.- O femeie de 54 de ani, din comuna Homocea, din judetul Vrancea, a fost preluata in stare de hipotermie severa de ambulanta si dusa in stare grava la Spitalul Judetean "Sf. Pantelimon" din Focsani. Ea a fost internata in sectia de Terapie Intensiva, conform Vrancea 24 - Si societatea responsabila cu deszapezirea DJ 106 Sibiu - Agnita a fost sanctionata marti cu amenda de 7.250 de lei pentru ca nu ca drumul nu era practicabil, a declarat Elena Welter, purtator de cuvant al IPJ Sibiu, citata de Ora de Sibiu - Doua masini s-au ciocnit in judetul Constanta, cel mai probabil din cauza conditiilor nefavorabile. Ziua de Constanta noteaza ca doua persoane au fost ranite in urma accidentului. Ziua de Constanta a publicat o galerie foto in care a surprins valurile Marii Negre. Amintim ca porturile Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia au fost inchise.- Pe retelele de socializare, bucurestenii care locuiesc pe stradute se plang ca nu au intrat utilajele de deszapezire.- Un barbat in varsta de 76 de ani din Bucuresti, care detinea o vila in Valea Lunga, a fost gasit mort, marti, langa casa sa. Potrivit primelor informatii, barbatul ar fi alunecat, a cazut intr-o valcea si ar fi murit degerat, conform Targoviste News - In judetul Buzau, in zona Bisoca trei masini au ramas blocate in zapada pe un drum forestier din apropiere de DJ 204C. Pasagerii au plecat pe jos cateva sute de metri, dar apoi au cerut autorul autoritatilor pentru a fi salvati, anunta News Buzau - In conditiile actualizarii codurilor de vreme rea, IGSU avertizeaza oamenii sa se intereseze de starea drumurilor inainte de a pleca de acasa.- Dupa ce luni firma care asigura deszapezirea in orasul Arad a fost amendata cu inca 3.045 lei, marti aceasta a mai fost sanctionata cu doua amenzi in valoare de 10.875 lei si 7.250 lei, pentru ca pe carosabil este in continuare polei, arata Mediafax.- Centrul Info Trafic anunta ca circulatia rutiera este inchisa pe 17 drumuri nationale si pe 60 de drumuri judetene; A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea raman inchise. De asemenea, 95 de trenuri si 11 curse aeriene au fost anulate. In judetul Constanta, au fost inchise porturile Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia. De asemenea, in judetul Tulcea, a fost inchisa Bara Sulina.In judetul Teleorman, punctele de trecere a frontierei cu bacul Turnu Magurele - Nikopol si Zimnicea - Svishtov au fost inchise, din cauza vantului puternic.Citeste AICI ce drumuri mai sunt inchise la acesta ora.- Un tramvai din Craiova a deraiat din cauza conditiilor meteo, informeaza Digi 24.- Si in Arges s-a decis suspendarea cursurilor in toate cele peste 500 de unitati de invatamant, incepand de marti dupa-amiaza pana joi seara, din cauza viscolului, anunta Mediafax.- 19 persoane fara adapost au fost cazate, in ultimele 24 de ore,in centrele sociale ale Primariei Sectorului 1.- Cursurile vor fi suspendate si miercuri in unitatile de invatamant din judetul Tulcea, cu exceptia gradinitelor cu program prelungit, care sunt pregatite sa primeasca prescolarii, anunta Mediafax.Judetul Tulcea se afla, incepand de luni pana joi, la ora 10:00, sub cod portocaliu de frig, vant si viscol.- Incepand cu ora 12:00, s-a deschis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22C intre localitatile Murfatlar si Medgidia km 23+000 - km 44+000.- 90 de trenuri dintre cele 1.200 ale CFR Calatori sunt anulate la aceasta ora, din cauza temperaturilor foarte scazute, anunta Mediafax.- ISU Olt a intervenit in comuna Milcov, sat Ulmi, pentru salvarea unei fetite, in varsta de 2 ani, cu stare febrila.Intrucat echipajul SAJ nu a putut ajunge la micuta, pompierii au intervenit imediat in sprijin, cu o autospeciala de transport personal si victime multiple si a unei senilate, pentru preluarea si transportarea acesteia la UPU Slatina.- Gabriela Bancila, reprezentant al ANM, a anuntat ca luni s-au resimtit -25 de grade in Bucuresti. Miercuri vor fi pana la 35 de cm de zapada."Pe parcursul zilei de ieri temperatura nu a trecut de -8 grade, dar valorile asociate cu rafalele de vant au determinat o temperatura resimtita de -25 de grade. Capitala se afla pana la ora 18:00 sub incidenta unei atentionari de cod galben. Va continua sa ninga. Se vor mai depune trei cm de zapada, iar vantul se va diminua in intensitate, la orele amiezii existand inca posibilitatea de transport si viscolire a ninsorii.Pe parcursul noptii se mentine codul portocaliu de ger, valabil si pentru maine. ANM a emis un al treilea cod, o atentionare cod galben incepand din aceasta seara de la 23:00, care vizeaza ninsori abundente asociate cu intensificari ale vantului, care vor determina depunerea unui strat nou de zapada peste cel existent.Pentru noaptea ce urmeaza vor fi 5-10 cm, maine 6-8 cm, motiv pentru care in total va fi un strat de 20-35 de cm", a spus Bancila.Bancila a informat ca joi dimineata vor fi -15 grade, la periferie chiar -18 grade si ca vineri dimineata vor fi -19 grade in Bucuresti.- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca a decis ca scolile si gradinitele de stat sa fie inchise toata saptamana.Edilul a spus ca intelege situatia parintilor care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, dar ii sfatuieste sa apeleze la rude sau prieteni si sa se gandeasca la binele copiilor."Pentru situatiile extraordinare in care o familie chiar nu gaseste o solutie, venim in ajutor si va rog sa ne transmiteti aceasta solicitare la Tel Verde 0800.800.868 si Primaria Generala cu ajutorul primariilor de sector vom gasi solutii punctuale pentru acele familii care nu au gasit pe nimeni", a spus primarul general.In privinta studentilor, Firea a spus ca fiecare universitate va decide in particular daca se tin sau nu cursurile.- Cateva zeci de autoturisme si autocare, care au iesit in ultimele 24 de ore de pe teritoriul Romaniei spre Bulgaria prin PTF Giurgiu-Ruse, au renuntat la calatorie si au revenit in tara, dupa ce au luat act de situatia de pe teritoriul Bulgariei cauzata de zapada si viscol."In punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, Bulgaria, se circula in conditii de iarna, cu restrictii de circulatie pentru masinile de tonaj greu. Cu toate ca ceilalti participanti la trafic nu au restrictii de circulatie, in ultimele 24 de ore au fost cateva zeci de autoturisme si autocare care iesisera din tara prin PTF Giurgiu spre Ruse, Bulgaria, dar au renuntat la calatorii si au revenit in Romania dupa ce au luat act de situatia de pe teritoriul Bulgariei cauzata de zapada", a declarat marti, pentru Agerpres, seful ITPF Giurgiu, Nicu Raboj.- Un autobuz cu 40 de elevi care erau transportati la un liceu din Rovinari, judetul Gorj, a ajuns intr-un sant de pe marginea unui drum judetean, dupa ce a derapat din cauza zapezii de pe sosea, fara ca vreunul dintre copii sa fi fost ranit. Administratorul drumului a fost amendat, transmite Mediafax.- Gerul va persista, in Bucuresti, pana pe data de 2 martie, maxima termica nu va depasi minus 7 grade Celsius, in timp ce noaptea temperatura va cobori pana la minus 19 grade Celsius, posibil chiar mai scazuta la periferia orasului, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 27 februarie - 2 martie 2018.Pe 1 martie, valul de frig va persista si va fi ger in cea mai mare parte a intervalului; maxima termica nu va depasi -7 grade, iar noaptea temperatura va cobori pana la -19...-16 grade, posibil mai scazuta la periferia orasului. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. IATA ce temperaturi vor fi in Capitala in urmatoarele zile.- Efectivele MAI, cu sprijinul autoritatilor locale, au intervenit pentru deblocarea a peste 400 de persoane in ultimele 24 de ore.MAI recomanda cetatenilor ca inainte de a porni la drum sa se asigure ca deplasarea se poate face in conditii de siguranta. Informatii despre situatia drumurilor nationale se pot obtine sunand la Dispeceratul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (Tel: 021/9360, 021/2643333, 021/2643334, Telverde: 0800 800301, 0800 800307, 0800 809360) ori consultand pagina de Internet a CNAIR sau a Centrului InfoTrafic al Politiei Romane.- Pe DN 1A, intre localitatile Brasov si Bratca, a fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele mai grele de 7,5 tone, conform CNAIR.- Pe DN 38, intre localitatile Agigea - Negru Voda a fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele peste 3,5 tone.Masura a fost luata din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce determina vizibilitate foarte redusa, anunta CNAIR.- Consiliul Judetean Timis a decis, marti, sa rezilieze un contract de deszapezire cu doua firme, dupa ce pe un drum pe care ar fi trebuit sa-l curete au avut loc mai multe accidente.- Pana marti dimineata la ora 06:00, in Bucuresti-Ilfov au fost gestionate 43 de interventii specifice codului meteorologic portocaliu. Cele mai multe solicitari au vizat indepartarea elementelor de constructie ale cladirilor si a panourilor publicitare desprinse din cauza vantului.Situatia meteo s-a inrautatit pe parcursul noptii, astfel ca mai multe autoturisme au ramas inzapezite in localitatile Ciorogarla si Bragadiru, respectiv pe DN 4, intre Popesti-Leordeni si Frumusani. Ca urmare a acestor evenimente nu au fost inregistrate victime, conform ISU Bucuresti-Ilfov.- O salvare apartinand Serviciului de Ambulanta Judetean Vrancea, solicitata in localitatea Sihlea pentru a prelua un batran cu probleme hematologice, a ramas blocata in nameti, in sprijinul ei fiind trimisa o senilata din dotarea ISU Vrancea, anunta News.ro.- Daca ai ramas blocat in zapada, poti incerca sa le trimiti un mesaj celor de la www.rescue4x4.ro . Daca exista in zona voluntari cu masini 4x4, pot veni sa te ajute. Angajatii salinelor Praid si Slanic Prahova si-au suspendat protestele si s-au intors la treaba dupa ce mai multe societati de deszapezire din tara au anuntat ca au nevoie de sare pentru a putea tine drumurile deschise."Am suspendat protestul, iar angajatii nostri s-au intors la treaba. Vorbim inclusiv despre mineri. Noi putem livra, la nevoie, circa 2.000 de tone de sare pe schimb, chiar cu utilajele vechi pe care le avem. In conditiile prezente, insa, estimam ca circa 1.000 - 1.500 tone vor fi suficiente.Am inteles ca este o situatie de criza si nu vrem ca altii sa sufere din cauza noastra. Noi ii intelegem pe oameni, cu toate ca pe noi nu ne intelege niciodata nimeni. Astazi dupa-amiaza ne intalnim, la Bucuresti, cu conducerea Salrom.Speram ca in urma discutiilor vom obtine ceea ce ne dorim si ne vom putea intoarce la treaba", a declarat liderul sindical al minerilor de la salina Slanic Prahova, Alexandru Dragoi, pentru- Circulatia rutiera este blocata pe autostrada A1, intre localitatile Simeria si Orastie, dupa ce un autotren a derapat, a informat ISU Hunedoara.Potrivit sursei citate, la fata locului intervin un echipaj de prim ajutor de la Detasamentul Deva si un echipaj cu medic de la Serviciul de Ambulanta Judetean, soferul de 46 ani, care prezinta un traumatism cranian, fiind transportat la Unitatea de Primi Urgente a Spitalului Deva, noteaza Agerpres.- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat codurile de vreme rea pentru zilele urmatoare si anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Vezi AICI cum va fi vremea in toata tara pana pe 1 martie.- La ora 10:20, Centrul Info Trafic al Politiei Romane anunta ca sunt inchise 22 de drumuri nationale. Sunt inchise si A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea. Traficul rutier este oprit si pe 54 de drumuri judetene. Vezi AICI toate drumurile pe care nu se circula deloc sau pe care exista restrictii de circulatie.- O fetita de doi ani cu stare febrila, din localitatea Ulmi (Olt), a fost transportata la spital cu autosenilata pompierilor, dupa o interventie de aproximativ trei ore.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Olt, Alin Basasteanu, misiunea de la Ulmi a inceput in jurul orei 6:00, la ea luand parte 15 pompieri cu autospeciala de transport victime multiple, o autosenilata si un echipaj medical de la serviciul de Ambulanta Olt.Fetita a fost preluata de autosenilata si transportata catre echipajele medicale constienta si stabila din punct de vedere medical. Ea va fi transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, anunta Agerpres.- 85 trenuri au fost anulate din cauza conditiilor meteo:-pe raza SRPT Constanta, au fost anulate 36 de trenuri;-pe raza SRPT Craiova au fost anulate 28 de trenuri;-pe raza SRPT Bucuresti au fost anulate 18 trenuri;-pe raza SRPT Galati au fost anulate 3 trenuri.- In ultimele 24 de ore, peste 1.400 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov."1.475 de cazuri de ieri dimineata de la ora 8:00 pana astazi de dimineata la ora 8:00. Dintre acestea, 829 cazuri de urgenta de cod rosu si cod galben. Din totalul cazurilor, 139 au fost in loc public. 39 de oameni fara adapost au fost transportati la adaposturile special amenajate. 26 de cazuri - traumatisme cu suspiciune de fracturi sau luxatii la nivelul membrelor", a declarat medicul Alis Grasu, pentru Agerpres.- In Targu Mures traficul rutier este blocat, marti dimineata, iar autoritatile sustin ca totul a pornit de la greva declansata saptamana trecuta la Salina Praid. Practic, din cauza protestului, stocurile de sare ale societatii care se ocupa de deszapezirea in Targu Mures s-au epuizat, iar marti, in urma unei ninsori abundente, traficul rutier a fost paralizat, anunta Agerpres."In ultimele 5-6 zile, din cauza temperaturilor scazute si a precipitatiilor, s-a epuizat stocul de sare al societatii care efectueaza deszapezirea in municipiul Targu Mures. Date fiind temperaturile scazute, de sub minus 5 grade Celsius, sarea este singurul antiderapant care isi face efectul.Din pacate, societatea de deszapezire nu a putut anticipa greva, asa ca stocul de sare a fost epuizat. Incercam sa gasim o solutie pentru a asigura aprovizionarea cu sare", a declarat Cosmin Blaga, purtatorul de cuvant al Primariei Targu Mures.- Din cauza conditiilor meteo, proba practica pentru obtinerea permisului de conducere a fost suspendata marti, in judetul Olt. Aceasta urmeaza sa fie sustinuta in 3 martie, iar candidatii vor fi reprogramati din oficiu, transmite News.ro.- La ora 12:00, la Primaria Generala va avea loc un Comandament de Iarna.- Primarii din sase comune din Vrancea au decis impreuna cu inspectorii scolari sa inchida, marti, scolile si gradinitele la care se ajunge cu dificultate din cauza zapezii."Unitati inchise sunt in comuna Tanasoaia, scoala si gradinita Costisa si scoala din localitatea Covrag. De asemenea, s-a decis suspendarea cursurilor in comuna Vintileasca la scoala si gradinita din Bahnele si la scoala si gradinita din localitatea Neculele. Nu se fac cursuri nici la unitatile scolare din Sihlea, Bogza, Voetin si Caiata", a anuntat ISU Vrancea.- In Galati au fost inchise, marti, 17 scoli din localitatile Balabanesti, Balasesti, Baleni, Baneasa, Beresti-Meria, Buciumeni, Corni, Cuca, Cuza-Voda. Draguseni, Nicoresti, Poiana, Radesti, Slobozia Conachi, Smulti si Varlezi, informeaza News.ro. Primaria Sectorului 2 a pus la dispozitie, 24 de ore din 24, numarul de telefon gratuit: 0800.500.772, unde cetatenii pot solicita ajutor de specialitate din partea institutiilor Administratiei Publice Locale a Sectorului 2.- Iata situatia traficului aerian din Capitala la aceasta ora:Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo. In cursul diminetii, 12 curse au inregistrat intarzieri de pana la 40 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare si/sau de handlingul la sol ingreunat de conditiile meteo, conform unui comunicat remis Ziare.comPe ambele aeroporturi ale Capitalei se intervine constant cu utilaje pentru a se asigura operarea in conditii de siguranta.- In orasul Corabia, un adolescent de 17 ani a anuntat, in noaptea de luni spre marti, ca a fost surprins de viscol in timp ce se deplasa pe jos spre casa si a solicitat sprijin pentru a ajunge in cartierul Tudor Vladimirescu. La locul solicitarii s-au deplasat membrii SVSU Corabia si l-au transportat, in siguranta, acasa, noteaza News.ro.La limita judetelor Olt si Teleorman, intre localitatile Mandra, Olt si Socetu, Teleorman, doua persoane, sot si sotie, cu domiciliul in localitatea Dobrotesti, Teleorman, au fost surprinse de viscol in autoturism si au solicitat sprijin. SVSU Valeni s-a deplasat cu un utilaj la locul indicat, iar cele doua persoane au fost transportate in comuna Valeni, ele ramanand peste noapte la rudele din localitate.Pe DJ 546, intre localitatile Slatina-Brebeni si Brebeni-Coteana, echipajele ISU Olt, cu sprijinul utilajelor de deszapezire si Serviciilor Voluntare pentru Situatii, au salvat doua persoane aflate in autoturisme pe DJ 546 si au preluat din comuna Brebeni un copil si un adult cu probleme medicale. Pacientii au fost transportati la UPU Slatina, in stare stabila.Echipajele ISU Olt si autosenilata ISU Sibiu, cu sprijinul utilajelor de deszapezire si Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta, au intervenit pe DJ 546 A, intre localitatile Brebeni si Schitu, pentru salvarea unor persoane surprinse de viscol. Au fost gasite sapte persoane si trei autovehicule, iar cu ajutorul autosenilatei cele sapte persoane au fost transportate, in siguranta, catre spatiile de cazare puse la dispozitie de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Brebeni.- O batrana, cu un traumatism provocat prin cadere, din localitatea Agighiol din Tulcea, a fost preluata de echipajul SMURD si transportata la Spitalul Judetean Tulcea, anunta IGSU.- Aeroportul Kogalniceanu din Constanta a fost inchis. In judetul Tulcea, a fost inchisa Bara Sulina. De asemenea, in judetul Teleorman, punctele de trecere a frontierei cu bacul Turnu Magurele - Nikopol si Zimnicea - Svishtov au fost inchise, din cauza vantului puternic, anunta Mediafax.- Robert Negoita, primarul Sectorului 3, anunta pe Facebook ca peste "60 de utilaje, pentru artere principale si secundare, si zeci de oameni au lucrat permanent, atat noaptea, cat si in primele ore ale diminetii, pentru a asigura conditii de trafic normale, pe timp de iarna".Edilul s-a plans ca utilajele nu au putut intra pe stradute din cauza masinilor parcate."Ca in fiecare an, accesul pe unele dintre stradute a fost ingreunat sau chiar blocat de masinile parcate, dar, pe cele mai multe drumuri, fie ele principale sau secundare, s-au facut mai multe treceri. Cu solutii se poate actiona, momentan, doar in statiile de RATB si pe trecereile de pietoni, respectiv trotuare, pe portiuni mici. Cat timp continua sa ninga, pe strazi se poate lucra doar cu utilajele.Nu uitati, sesizari imi puteti trimite si aici, pe pagina, dar puteti apela non stop si numarul de telefon 0759.990.272", a adaugat Negoita.- MAE anunta ca si in Grecia pana pe 28 februarie sunt prognozate furtuni cu ploi abundente, inclusiv precipitatii sub forma de zapada, si vanturi puternice la rafala, fiind afectate, pe etape, urmatoarele zone:-27 februarie 2018: insulele Ionice, Epir, centrul si nordul tarii;-27 - 28 februarie 2018: estul Marii Egee, centrul si nordul Epirului, vestul si nordul tarii, iar furtunile sunt prognozate cu precadere in estul Marii Egee si care, treptat, se vor extinde spre vestul tarii.- Zeci de romani sunt blocati pe un aeroport din Roma, cursa lor fiind anulata din cauza conditiilor meteo, informeaza Digi 24.- Un tir s-a rasturnat DN1 din cauza zapezii. Politistii dirijeaza circulatia, alternativ, pe un singur sens, transmite Digi 24.- O femeie de 83 de ani din comuna ialomiteana Adancata a murit, marti, la spital, dupa ce a fost gasita pe strada, acoperita cu zapada, transmite Mediafax. Cel mai probabil batrana a murit inghetata.- 15 curse aeriene au fost anulate din cauza conditiilor meteo.- Iata situatia drumurilor din tara:Autostrazi: 2-A2 Bucuresti - Constanta;-A4 Ovidiu - Agigea;- 3-DN 65E Rosiorii de Vede -Furculesti;-DN 51 Alexandria-Izvoarele;-DN 65A pe tronsoanele Turnu Magurele - Rosorii de Vede si Scrioastea - Dobrotesti;(toate) - 7-DN 41, pe tronsonul Cascioarele-Chirnogi - Oltenita;-DN 3, pe tronsonul Branesti - Cuza Voda;-DN 3A, pe tronsonul Lehliu - Fetesti;-DN 21, pe tronsonul Drajna - Calarasi;-DN 3B, pe tronsonul Calarasi - Fetesti;-DN 4, pe tronsonul Frumusani - Oltenita;-DN 31, pe tronsonul Manastirea - Cuza Voda;- 3-DN 5, pe tronsonul 1 Decembrie - Giurgiu;-DN 5A, pe tronsonul Falastoaca - Izvoarele;-DN 41, pe tronsonul Daita - Cascioarele;- 7-DN 3, pe tronsonul Murfatlar - Ostrov;-DN 2A, pe tronsonul kilometric 127 - 196 (Harsova - intrare Ovidiu);-DN 3C, pe tronsonul Constanta - Ovidiu;-DN 22C, pe tronsonul Murfatlar - Cernavoda;-DN 38, pe tronsonul Agigea - Negru Voda;-DN 22 Ovidiu - Mihai Viteazul;-DN 22A Harsova - Saraiu;- 4-DN 22, pe tronsonul Baia - limita cu jud. Constanta;-DN 22A, pe tronsonul Cataloi - limita cu judetul Constanta;-DN 22D, pe tronsonul Horia - Ciucurova - Doua Cantoane;-DN 22F, pe tronsonul Izvoarele - Nalbant;- 4-DN 21, pe tronsonul Slobozia - Drajna;-DN 3A, pe tronsonul Drajna - Fetesti;-DN 2A, pe tronsonul Urziceni - Giurgeni;-DN 3B, pe tronsonul Fetesti - Chirana;- 2-DN 2N, pe tronsonul Bogza - Dumbraveni;-DN 23B, pe tronsonul Maicanesti - Ciorasti;41- 8-DJ 504;-DJ 506A;-DJ 506;-DJ 612A;-DJ 601B;-DJ 601F;-DJ 642;-DJ 509;- 3-DJ 553;-DJ 561E;-DJ 551A;- 12-DJ 542;-Dj 542A;-DJ 544A;-DJ 546C;-DJ 604;-DJ 641;-DJ 653;-DJ 679;-DJ 546A;-DJ 546;-DJ 546D;-DJ 546E;- 5-DJ 503A;-DJ 603;-DJ 411;-DJ 401B;-DJ 401A;- 6-DJ 392;-DJ 391A;-DJ 391;-DJ 307;-DJ 226A;-DJ 222;- 6-DJ 222;-DJ 222B;-DJ 222E;-DJ 223A;-DJ 222F;-DJ 222G;- 1-DJ 403.- 3-DC 51;-DC 29;-DC 27;-2-DC 117;-DC 139;- 2-DC 36;-DC 71;-DN11 pe tronsonul Bretcu - Oituz;-DN 5B pe tronsonul Balanoaia - Ghimpati.-DJ 503.-DC 117.- CFR mai anunta ca, din cauza rafalelor puternice de vant de pana la 70 km/h, pe 9 intervale de statii din jumatatea de sud a tarii trenurile circula doar cu tractiune Diesel, iar pe doua segmente de cale ferata trenurile circula cu viteza redusa de 50 km/h-70km/h.- 78 de trenuri sunt anulate din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania.Iata lista actualizata a trenurilor anulate Vestea buna de la CFR este ca la aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate.- Un bebelus de 7 luni cu febra mare, din Orbeasca de Sus (Teleorman), a fost dus de pompieri cu senilata pana la ambulanta, pentru ca DJ 504 este blocat de viscol. Acum copilul e la Spitalul Judetean din Alexandria.- Temperatura resimtita in aceasta dimineata pe Varful Calimani (Suceava) a fost de- Firma care asigura deszapezirea in Arad a fost amendata cu 3.045 lei de catre politistii rutieri dupa ce, luni, nu a scos niciun utilaj pe strazile din oras, astfel ca s-a format polei, transmite Mediafax.- CNAIR anunta ca pe DN 22, intre Smardan - Tulcea si intre Tulcea - Baia, dar si pe DN 22D intre Macin si Horia, pe DN 22E intre Garvan si I.C.Bratianu, a fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele peste 3,5 tone.- Un barbat din Bugeac (Constanta) a fost transportat in Bulgaria (la un spital din Silistra), dupa ce a baut solutie de curatat aragazul, pentru interventie fiind folosita o senilata, deoarece drumurile din sudul judetului sunt grav afectate de viscol.- MAE a emis avertizare de calatorie pentru Bulgaria, unde, in perioada 27 - 28 februarie 2018, in 27 de regiuni din 28 (mai putin regiunea Blagoevgrad) vor fi inregistrate temperaturi scazute, iar vantul va prezenta intensificari ce va duce la formarea troienelor de zapada.Pe perioada instituirii codului meteo e posibil ca unele categorii de drumuri sa fie inchise.Informatii despre starea vremii se pot obtine de pe site-ul www.weather.bg , informatii despre starea actuala a drumurilor de pe pagina de Internet a Agentiei Infrastructura Rutiera: www.api.bg - CFR Calatori a decis ca marti sa anuleze zeci de trenuri, mai exact 3% din cele 1.200 de garnituri care circula zilnic in Romania, pentru eliberarea liniilor in vederea facilitarii interventiilor cu utilaje si pluguri de zapada si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri.Afla de aici lista de trenuri anulate - CNAIR anunta ca a inchis alte 4 drumuri nationale; astfel ca la aceasta ora sunt peste 25 de artere nationale cu traficul oprit.Masura s-a luat din cauza viscolului puternic la sol si a vizibilitatii reduse.Iata lista de autostrazi si drumuri nationale unde nu se circula:A2 - intre Bucuresti si Constanta;A4 - intre Ovidiu si Agigea;DN 2A - intre Hasova si Ovidiu;DN 2A - intre Slobozia si Giurgeni;DN 2N - intre Bogza si Dumbraveni;DN 3 - intre Ostrov si Basarabi;DN 3 - intre Branesti si Calarasi;DN 3A - intre Lehliu si Fetesti;DN 3B - intre Calarasi - Fetesti si Fetesti - Giurgeni;DN 3C - intre Constanta si Ovidiu;DN 4 - intre Popesti Leordeni si Oltenita;DN21 - intre Slobozia si Calarasi;DN 22 - intre Baia si Ovidiu;DN 22A - intre Cataloi si Harsova;DN 22C - intre Cernavoda si Murfatlar;DN 22D - intre Ciucurova si Doua Cantoane;DN 22F - intre Izvoarele si Nalbant;DN 23B - intre Maicanesti si Ciorasti;DN 31 - intre Cuza Voda si Oltenita;DN 38 - intre Agigea si Negru Voda;DN 39E - intre Constanta si Cumpana;DN41 - intre Oltenita si Plopsoru;DN51 - intre Izvoarele si Zimnicea;DN 5 - intre Adunatii Copaceni si Giurgiu;DN5A - intre Falastoaca si Izvoarele;DN 65A - intre Rosiorii de Vede si Turnu Magurele;DN 65 E - intre Furculesti si Bogdana.- Nici marti niciun elev nu merge la scoala in Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Dolj, Constanta, Teleorman, Braila, Buzau, Arges, Ialomita, Tulcea, Olt.In judetele Calarasi si Mehedinti, marti, vor fi inchise doar anumite scoli.Pe de alta parte, ANM ar putea prelungi codul de ger pana vineri. Temperaturile vor scadea la minus 22 de grade Iata si filmul zilei de luni, prima de iarna adevarata din 2018 , dar si prognoza meteo speciala pentru Bucuresti.