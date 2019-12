Se anunta vreme calda de Craciun - cand si unde va ninge

Ziare.

Stratul de zapada de la munte s-ar putea diminua ca urmare a temperaturilor pozitive din timpul zilelor, de 4-5 grade Celsius."De Craciun va fi mai cald decat in mod obisnuit. Nu este o exceptie, pentru ca cel mai calduros Craciun in ultimii ani a fost in 2014-2015, cand am mai avut temperaturi de 20 de grade la Calafat, de pilda, iar la Bucuresti 17-18 grade.Cat priveste ninsorile, acestea vor fi la altitudini de peste 1.800 de metri. Stratul se zapada va putea fi prezent, dar si aici vorbim de posibilitatea ca acesta sa se mai diminueze in conditiile in care si in zona montana vorbim de temperaturi pozitive, ziua, in jurul a 4-5 grade.Deja la statia meteorologica Balea Lac avem un strat de zapada de 60 cm, dar nu va putea suferi modificari semnificative, pentru ca noptile raman in continuare cu temperaturi sub zero grade.", a afirmat Mateescu.Potrivit specialistului ANM, tendinta valorilor crescute de temperatura, precum si deficitul de precipitatii la nivel national, reprezinta elementul central al prognozei pentru urmatoarele doua saptamani."Saptamana aceasta va fi una deosebit de calda, comparativ cu perioada din calendar, pentru ca daca astazi contam pe maxime cuprinse, la scara intregii tari, intre -3 pana la 16 - 17 grade, de la o zi la alta mercurul in termometre va creste, astfel incat, la mijlocul saptamanii, este posibil sa vorbim chiar de valori termice de maxime pana la 20 - 21 de grade.De altfel, estimarea pentru saptamana 16-23 decembrie indica valori de temperaturi deosebit de ridicate, abaterile fata de normalul perioadei din calendar situandu-se intre 8 pana la 8,5 grade, la temperaturile medii. Cat priveste precipitatiile, vorbim in continuare pentru aceasta saptamana, de o tendinta spre deficit.Acest semnal pare a fi elementul caracteristic si pentru urmatoarea saptamana (23-30 decembrie), cand vorbim, de asemenea, de valori termice specifice perioadei peste normalul climatologic, nu cu abateri atat de ridicate, intre 4,5 si 5 grade. De asemenea, avem un semnal al cantitatilor de precipitatii usor peste normele saptamanii in jumatatea de sud. In rest, cantitati apropiate de normalul climatologic.La acest moment, prima jumatate a lunii decembrie are deja o abatere termic pozitiva de 1,8 grade Celsius, fata de ceea ce ar fi normal", a afirmat Mateescu.Vremea calda va continua sa fie prezenta in majoritatea regiunilor si in primele doua saptamani din 2020, cu abateri pozitive medii de pana la 1,5 grade Celsius."Acest semnal al unor valori de temperaturi peste normal pare elementul specific si pentru urmatoarele doua saptamani (30 decembrie 2019 - 13 ianuarie 2020), in care, la aceste moment, datele indica valori mai ridicate. Este adevarat ca de la o saptamana la alta abaterile sunt mai mici, pentru ca deja pentru prima saptamana din anul viitor vorbim de 1 - 1,5 grade, dar tot peste ceea ce ar fi normal sa inregistram, tinand cont ca deja luna ianuarie, dupa cum stim, este cea mai rece luna a anului, in tara noastra", a spus directorul general al ANM.