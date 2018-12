LIVE Romania, sub ninsoare: Trenurile si avioanele au intarzieri. Se circula in conditii de iarna

LIVE TEXT

Ziare.

com

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol valabila in opt judete, incepand de sambata, ora 6:00, pana duminica, ora 12:00 Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, in judetele Timis si Caras-Severin, precum si in zona de munte a judetelor Hunedoara, Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita si Prahova va ninge abundent, se vor cumula peste 60-70 l/mp, iar stratul de zapada nou depus va fi semnificativ.In zona montana inalta va fi viscol, iar rafalele vor depasi 70 km/h.- Cursele aeriene inregistreaza, de asemenea, intarzieri sambata dimineata din cauza ninsorii si a viscolului. Pana acum, nicio cursa nu a fost anulata, potrivit purtatorului de cuvant al Aeroportului Otopeni, Valentin Iordache."Operarea se desfasoara normal, dar in conditii de iarna. Se degivreaza aeronavele inainte de decolare, ceea ce poate conduce la intarzieri de pana la 30 de minute, punctual si mai mult de 30. S-a intervenit pe tot parcursul noptii si se intervine in continuare pentru deszapezire la piste, platforme si cai de rulare", a declarat Iordache pentru Realitatea TV.- Mai multe trenuri inregistreaza, sambata, intarzieri. Oana Branzan, purtatorul de cuvant al CFR Infrastructura, a precizat, intr-o interventie telefonica pentru Realitatea ca se va circula cu intarzieri pe tot parcursul zilei."Se circula cu intarzieri, insa intarzieri majore nu avem. Nu avem linii inchise. Trebuie mentionat faptul ca personalul se afla pe teren, astfel incat sa asigure conditii optime de transport. Suntem pregatiti sa actionam", a spus Branzan.- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia se desfasoara in conditii de iarna in toate judetele aflate sub atentionare cod galben si cod portocaliu de ninsori.