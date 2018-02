Situatie incredibila la Ploiesti: Asistatii sociali nu pot iesi la deszapezire, pentru ca o hotarare de consiliu prevede ca pot curata doar spatiile verzi

Ziare.

Hotararea prevede ca asistatii social sa participe doar la operatiunile de curatare a zonelor verzi, deci nu pot iesi in aceste zile sa ajute la indepartarea zapezii din statiile de autobuz sau de pe trotuare.Potrivit ObservatorulPh , in evidentele Primariei Ploiesti figureaza peste 280 de persoane asistate social, insa numai 13 au iesit miercuri sa munceasca in folosul comunitatii si sa indeparteze zapada din anumite zone ale orasului.Primarul spune ca va propune modificarea hotararii respective, pentru ca asistatii care beneficiaza de acest venit sa poata munci si in sezonul rece, mai exact sa dea zapada cu lopata de pe domeniul public.Miercuri, pompierii si jandarmii s-au ocupat de deszapezirea intrarilor la spitalele din Ploiesti.Vezi cum se deszapazesc drumurile in tari in care ninge si 135 de zile pe an (Galerie video)