Strat consistent de zapada la Balea Lac, vremea se incalzeste usor

Meteorologii anunta ca vremea incepe sa se incalzeasca, temperaturile urmand sa fie de 2 - 5 grade la peste 1.800 de metri, dar in weekend ninge din nou, astfel ca sunt posibile avalanse.Potrivit buletinului nivometeorologic, in zona montana inalta, stratul de zapada masoara 35 de centimetri la Balea Lac, in Muntii Fagaras, 24 de centimetri la Stana de Vale, 19 centimetri la Tarcu, 16 centimetri la Vf. Omu, la Semenic 11 centimetri, iar in restul masivelor acesta e sub 10 centimetriVremea se va incalzi, insa, si vor fi temperaturi pozitive in intreaga arie montana, ce vor atinge 2 - 5 grade la peste 1.800 de metri si 5 - 9 grade la sub 1.800 de metri."In cursul zilelor de sambata si duminica, vremea va intra intr-un proces de racire, cerul va fi temporar noros si local se vor semnala precipitatii mixte slabe, ninsori in zonele inalte. Vantul va sufla moderat din sector predominant vestic, mai ales pe creste, cu rafalele ce vor atinge si depasi 40 km/h. La peste 1.800 de metri, in Carpatii Meridionali, regasim un strat de zapada recenta de aproximativ 10 centimetri, depus peste zapada mai veche inghetata, precum si placi de vant", spun meteorologii.In conditiile incalzirii vremii si a temperaturilor pozitive asteptate, in special pe versantii expusi soarelui, se pot declansa spontan curgeri si avalanse de topire de mici dimensiuni. In zonele adapostite, acest strat mai putin stabil din partea superioara, poate avea dimensiuni mai mari.Sambata si duminica, riscul declansarilor se mentine doar in zonele cu acumulari mai mari de zapada sub influenta unor supraincarcari mari.