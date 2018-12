Timis: Peste 40.000 de oameni din zeci de localitati, fara curent electric din cauza conditiilor meteo

Ziare.

Potrivit reprezentantilor ISU Timis, peste 40.000 de oameni din 60 de localitati din judetul Timis nu au energie electrica."In prezent, pentru restabilitarea energiei electrice in localitatile afectate lucreaza 24 de echipe", a informat ISU Timis.In ultimele 24 de ore, pompierii timiseni a intervenit in peste 140 de situatii de urgenta, dintre care patru incendii, 94 de degajari de copaci si crengi cazute pe masini si pe partea carosabila, in urma carora au fost afectate 39 de autoturisme, 32 de degajari de cabluri de pe partea carosabila, cinci stalpi cazuti si cinci accidente rutiere.sunt probleme cu alimentarea cu energie electrica. 34 de localitati, printre care patru orase si statiunea Semenic, sunt nealimentate cu energie electrica, duminica dimineata, din cauza ninsorii.In urma fenomenelor meteorologice din ultimele 24 de ore, s-au produs avarii in retelele de alimentare cu energie electrica. Mii de familii din orasul Panciu, cartier Satu Nou, dar si din comuna Ciorasti nu au curent electric din cauza crengilor cazute in retea.