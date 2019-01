Turisti blocati in Muntii Bucegi, din cauza ninsorilor puternice

Ziare.

Potrivit Politiei Dambovita, din cauza ninsorilor puternice, mai multi arbori au cazut si au blocat Drumul Judetean 714, care duce de la Sanatoriul Moroeni spre zona Padina din Masivul Bucegi. Mai multi turisti au sunat la 112 sa spuna ca nu pot pleca din zona Padina."Turistii doreau sa coboare din zona Padina, insa acest lucru nu este posibil din cauza faptului ca drumul este blocat. Au fost condusi la o cabana din zona. De asemenea, cabanierilor si turistilor le-a fost atrasa atentia asupra starii drumului", au anuntat politistii din Dambovita.Purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, a declarat ca pompierii intervin pentru deblocarea Drumului Judetean 714, insa inainteaza greu, deoarece sub zapada este gheata.La randul sau, seful Salvamont Dambovita, Doru Diaconescu, a spus ca sunt mai multe persoane cazate in hoteluri si pensiuni, dar nu stie despre cati oameni este vorba exact.Reprezentatii Consiliului Judetean Dambovita au anuntat si ei ca se intervine pentru degajarea drumului, insa interventia utilajelor de deszapezire se face cu greutate."Recomandam turistilor deja aflati la munte sa nu paraseasca unitatile de primire din zona Padina-Pestera, pana cand partea carosabila nu va fi degajata de zapada si de arborii cazuti. De altfel, salvamontistii damboviteni, impreuna cu jandarmii si politistii au mers deja si au informat turistii aflati in zona cu privire la conditiile de trafic", a informat CJ Dambovita.Consiliul Judetean Dambovita a solicitat sprijinul CNAIR, urmand ca in zona sa soseasca utilaje suplimentare, care sa intervina pentru degajarea drumului.O situatie similara a fost inregistrata si dupa Craciun , in aceeasi zona, cand vantul puternic a viscolit zapada, iar caile de acces catre Padina erau blocate. Si atunci turistii au fost nevoiti sa astepte pana cand autoritatile au curatat drumul.