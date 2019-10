Turisti blocati pe Transalpina din cauza zapezii. In zona s-a format gheata pe carosabil (Video)

Ziare.

"Noaptea trecuta, la ultima revizie efectuata de colegii de la Districtul Ranca, au identificat pe acest sector de drum care este inchis pe timpul noptii (Ranca - Obarsia Lotrului - n.red.), dar, din pacate, unii participanti la trafic nu respecta aceste indicatii ale noastre, de a nu intra pe acest sector de drum, unii soferii s-au intors, au inteles ca este periculos, altora le-a fost frica sa mai coboare si au lasat masinile sus pe munte si au fost coborati de catre colegii mei cu utilajele de deszapezire pana in Novaci. Urmeaza sa isi recupereze masinile de pe munte in urmatoarele zile", a declarat, luni, reprezentantul Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu, Cristi Tudor.El a adaugat ca circulatia pe sectorul de drum Ranca - Obarsia Lotrului a fost oprita luni dimineata, drumarii actionand pentru curatarea soselei. Traficul va fi reluat in momentul in care se va putea circula in conditii de siguranta."A nins, s-au inregistrat temperaturi foarte scazute si un vant foarte puternic care a dus la formarea stratului de gheata pe partea carosabila, am intervenit cu material antiderapant, dar, din pacate, nu am putut curata partea carosabila pentru ca vantul foarte puternic a inghetat din nou si materialul antiderapant, care are o actiune pana la minus 8 grade, iar vantul puternic a facut ca temperatura de pe Transalpina sa fie mult mai scazuta.Facem apel la conducatorii auto sa nu intre pe sectorul de drum inchis, este obligatoriu sa aiba anvelope de iarna atunci cand e zapada, indiferent de data din calendar. Acum a iesit soarele, utilajele sunt pe drum, curatam drumul si dupa aceea o sa dam drumul la circulatie, momentan circulatia acum este oprita", a mai spus Cristi Tudor.