Un autocar cu turisti romani, blocat in Bulgaria din cauza zapezii

Din cauza ninsorilor abundente si a vanturilor puternice, alimentarea cu energie electrica in numeroase sate din intreaga tara este intrerupta, drumuri sunt inchise in nordul Bulgariei, iar traficul camioanelor grele este restrictionat, au anuntat Agentia de Infrastructura Rutiera (RIA) si autoritatile locale.Zapada a cazut in toata tara incepand de miercuri.Mai multe localitati au ramas fara electricitate din cauza viscolului in districtele Ruse, Sumen (nord) si Sliven (sud), informeaza joi BTA.Conditiile de circulatie s-au agravat considerabil in districtele Ruse, Razgrad si Sumen. Drumurile din Razgrad raman inchise pentru intreaga circulatie. Cu toate acestea, unii soferi de camion au refuzat sa respecte restrictiile, au informat reprezentantii RIA.Toate trecatorile montane sunt acoperite de zapada, iar trecatorile Shipka, Republika si Troyanski sunt inchise. Numai in regiunea Sofia, circa 130 de copaci s-au prabusit si peste 500 de vehicule grele au fost remorcate.Din cauza ninsorilor abundente, circulatia trenurilor a fost afectata. Portul Varna este inchis din cauza vanturilor puternice.