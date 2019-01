Un tanar ajuta gratuit soferii inzapeziti, pe Valea Prahovei: De o luna e haos

Ziare.

Lucian Baitoiu, in varsta de 30 de ani, are mult de lucru in aceasta perioada, cu masina pe care o detine: un autoturism echipat off-road, cu troliu. El face parte dintr-o echipa de salvare si recuperare a vehiculelor imobilizate, drept urmare se ofera voluntar sa ajute soferii care raman cu masinile blocate in zapada."Si noaptea, si ziua, cand e nevoie merg. Sunt singurul din zona care face asa ceva. Fie am fost chemat, fie am mers in patrulare si cand am vazut pe cineva care are nevoie am ajutat. Peste tot raman soferii inzapeziti. Eu am masina echipata pentru misiuni de recuperare", a declarat Lucian Baitoiu.Acesta spune ca sambata a scos 9 masini din zapada, iar duminica alte 10."Ca-n anul acesta nu a fost niciodata. Niciodata nu am avut atatea solicitari. Am scos si jeep-uri. De o luna e haos. Oamenii nu inteleg ca nu pot urca, mai ales la Cota 1400, daca nu sunt echipati cu anvelope de iarna, lanturi. Scapa in santuri, nu stiu sa mearga daca e gheata. Am scos si strani si romani. Si fac asta gratuit", a adaugat Lucian.Duminica, de exemplu, Lucian Baitoiu spune ca s-a chinuit doua ore sa scoata o duba care a ramas suspendata pe un bolovan.La randul sau, Paul Dorneanu, vicepresedintele Asociatiei Salvatorilor Voluntari 4*4, al carui membru este si Lucian Baitoiu, a declarat ca anul acesta au fost cele mai multe solicitari.