Viscol si ninsori in toata tara. Drumuri inchise si restrictii. A fost perturbat si traficul aerian LIVE

Si vremea nu pare ca se va imbunatati, avand in vedere ca exista o informare meteorologica de ninsori in toata tara si o atentionare de tip cod galben de viscol pentru judetele Buzau, Vrancea, Galati, Vaslui, Bacau, Neamt si Iasi.- Cursele aeriene pot inregistra intarzieri moderate de 30 - 40 de minute la plecarile de pe aeroportul International Henri Coanda, din cauza degivrarilor, a anuntat, vineri dimineata, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, anunta Agerpres.- IGSU transmite ca in ultimele 24 de ore, s-au semnalat efecte ale vremii in 11 judete (Caras-Severin, Braila, Buzau, Harghita, Ialomita, Iasi, Prahova, Neamt, Suceava, Vaslui si Vrancea), constand in arbori doborati de greutatea zapezii sau vantul puternic, derapaje usoare ale autovehiculelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp sau restrictii rutiere pe anumite sectoare de drum, pentru a fi deszapezite.Au fost deblocate 27 de autovehicule cu 93 de persoane si degajati 2 copaci. De asemenea, s-a actionat pentru deszapezirea drumului pentru 7 ambulante (IL, IS, NT, SV si VN) care au preluat persoane cu afectiuni din zone afectate de zapezi. Toate persoanele au fost transportate in siguranta la unitatile spitalicesti.In aceasta dimineata, autoritatile locale mai desfasurau actiuni de interventie in judetele Buzau, Iasi si Vrancea, pentru deblocarea autoturismelor ramase blocate si indepartarea sulurilor de zapada formate pe carosabil.- Iata situatia traficului la aceasta ora. Circulatia rutiera este intrerupta, din cauza vremii nefavorabile (viscol), pe trei tronsoane de drumuri nationale:-DN23B, pe segmentul Maicanesti - Ciorasti (intre kilometrii 4 si 21), in judetul Vrancea;-DN2N, pe segmentul Bogza - Dumbraveni (intre kilometrii 8 si 17), in judetul Vrancea;-DN28 Iasi - Albita, in zona localitatii Tomesti Deal, judetul Iasi.Din cauza vremii nefavorabile, s-a impus restrictie de tonaj (3,5 tone) pe trei tronsoane de drumuri nationale:-DN2G Bacau - Moinesti, judetul Bacau;-DN2F Bacau - Vaslui, pe raza judetului Bacau;-DN15D Piatra Neamt - Roman, in judetul Neamt.Din cauza vremii nefavorabile, s-a impus restrictie de tonaj (7,5 tone) pe doua tronsoane de drumuri nationale din judetul Botosani:-DN29 Botosani - Suceava;-DN28B Botosani - Targu Frumos.- Circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 202 s-a reluat, in judetul Gorj. Centrul Info Trafic al Politiei Romane anunta ca trenul Regio 2092 (care se deplaseaza pe ruta Targu Jiu - Craiova) a acumulat o intarziere de aproximativ 110 minute.- Peste 320 de familii din localitatea Siclod (Harghita) au ramas fara curent electric, dupa ce o retea de medie tensiune si trei posturi de transformare au fost afectate din cauza zapezii, informeaza Mediafax.- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting de tip cod galben de ploaie sau burnita slaba care local depune polei sau ghetus pentru judetele Constanta si Tulcea. Aceasta a intrat in vigoare la ora 08:15 si expira la 10:00.- Autocarul blocat pe un drum din Harghita a putut pleca dupa aproximativ doua ore, transmite Mediafax.- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a transmis pe Facebook ca la 07:00 marile bulevarde din sectorul sau erau curatate.- Zapada i-a facut pe unii sa nu mai fie constienti de pericolele la care se supun.- In Capitala, soferii se plang ca primariile au intervenit doar pe drumurile principale.- Autoritatile din Iasi intervin cu senilate pentru a prelua o femeie insarcinata care se afla in travaliu si un copil cu dureri abdominale pentru a-i duce la spital, anunta Realitatea TV.- Un tir a derapat in cursul noptii in localitatea Lancram din judetul Alba, ajungand de-a latul drumului si a blocat aproape toata partea carosabila, informeaza Ziarul Unirea - Traficul feroviar este intrerupt pe sectia de cale ferata 202, dupa ce locomotiva trenului Regio 2092, care se deplaseaza pe ruta Targu Jiu - Craiova, s-a defectat intre statiile CF Carbunesti si Jupanesti, in judetul Gorj, anunta Centrul Info Trafic al Politiei Romane.- Iata situatia drumurilor din tara la aceasta ora. Circulatia rutiera este intrerupta, din cauza vremii nefavorabile (viscol), pe doua tronsoane de drumuri nationale din judetul Vrancea:-DN23B, pe segmentul Maicanesti - Ciorasti (intre kilometrii 4 si 21);-DN2N, pe segmentul Bogza - Dumbraveni (intre kilometrii 8 si 17).Din cauza vremii nefavorabile, s-a impus restrictie de tonaj (3,5 tone) pe trei tronsoane de drumuri nationale:-DN11 Onesti - Oituz, judetul Bacau (pana la ora 09.00);-DN2G Bacau - Moinesti, judetul Bacau (pana la ora 10.00);-DN22 Ramnicu Sarat - Braila (pe raza judetului Buzau).- In Pitesti, doua masini s-au ciocnit din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de iarna. In urma impactului doua persoane au fost ranite, informeaza Ziarul de Arges. - In Capitala un taxi s-a rasturnat in cursul noptii, informeaza Antena 3.- Un autocar cu 40 de persoane a ramas blocat pe DN 12 C, pe raza localitatii Lacu Rosu, judetul Harghita, din cauza drumurilor inzapezite. Nu sunt probleme cu persoanele din mijlocul de transport in comun. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, pentru deblocarea autocarului intervin doua utilaje, anunta Mediafax."DN 12 C este blocat din cauza inzapezirii, pe raza localitatii Lacu Rosu. Un autocar cu 40 de persoane este blocat pe drum. Intervin doua utilaje de la Drumuri Nationale. Nu sunt probleme cu persoanele din autocar", a transmis ISU Harghita.De asemenea, si alte drumuri din Harghita sunt inzapezite, iar accesul pe ele nu este posibil.Pe DN 15, la Pasul Creanga, se actioneaza cu doua utilaje de la Districtul Borsec pentru deszapezire. Accesul masinilor nu este posibil.- CNAIR a inchis sectoare de drum sau a instituit restrictii de tonaj pe mai multe drumuri nationale din Bacau, Buzau si Vrancea si cauza ninsorii si a viscolului puternic, care determina vizibilitate redusa.Astfel, pe DN 11 intre Poiana Sarata - Onesti si pe DN 2G intre Bacau - Moinesti, judetul Bacau, CNAIR a instituit, vineri dimineata, restrictie de tonaj pentru autovehiculele cu sarcina maxima admisa mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si viscolului care determina vizibilitate redusa.Pe parcursul noptii, CNAIR a decis inchiderea DN 23B, intre localitatile Maicanesti si Ciorasti, si a DN 2N, intre localitatile Bogza si Dumbraveni, in judetul Vrancea, din cauza ninsorilor abundente si viscolului care determina vizibilitate redusa.Totodata, compania a instituit restrictie de tonaj pentru autovehiculele cu sarcina maxima admisa mai mare de 3,5 tone pe DN 22, intre localitatile Ramnicu Sarat si Baile, judetul Buzau, din cauza viscolului, arata Mediafax.- Un autocar in care se aflau 40 de persoane s-a ciocnit, joi seara, cu un autoturism, pe DN 1, intre localitatile Codlea si Ghimbav, judetul Brasov. In urma impactului, o persoana a murit, transmite Digi 24.Iata cum va fi vremea pana duminica