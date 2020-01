Zapada artificiala creeaza probleme pe partiile din Harghita. 25 de persoane s-au accidentat

Ziare.

Potrivit acestuia, din cauza lipsei zapezii naturale, sezonul sporturilor de iarna a inceput destul de tarziu, la finalul lunii decembrie, iar salvamontistii au fost solicitati, de atunci, sa acorde ajutor unui numar de 25 de persoane care au suferit accidente de partii.Cel mai grav caz a fost al unui barbat de aproximativ 60 ani, care a suferit un infarct pe partia de la Harghita Madaras, dar, datorita interventiei rapide a salvamontistilor si a echipelor medicale, acesta a ajuns la spital si se simte bine.Celelalte interventii ale salvatorilor montani au fost pentru acordarea primului ajutor unor persoane care au cazut pe partii si au suferit fracturi de membre si diverse contuzii."Problema cea mai mare este lipsa zapezii naturale. Zapada artificiala este foarte tare, mai ales cand e combinata cu gheata si, atunci cand cazi, te lovesti destul de tare. Zapada artificiala este ok in primele 2-3 ore, dupa care ingheata si, nefiind zapada naturala, nu e moale si nu e bine sa cazi. Din cauza asta avem mai multe probleme", a explicat Fekete Ors.El a adaugat ca in judet sunt functionale, in prezent, 5-6 partii, din cele peste 30 existente, iar conditiile de schi nu sunt dintre cele mai bune.Seful salvatorilor montani harghiteni recomanda schiorilor sa fie atenti unii la ceilalti, sa ii respecte pe cei care se afla pe partie, sa aiba echipament corespunzator, sa foloseasca neaparat casca de protectie si sa nu consume alcool inainte sa a merge sa schieze.De asemenea, Fekete Ors a atras atentia pasionatilor de drumetii ca in zona montana a judetului, in paduri, stratul de zapada ajunge si la jumatate de metru, motiv pentru care este important sa se echipeze corespunzator, sa se informeze inainte de a pleca pe munte si sa isi programeze ture scurte, intrucat se intuneca foarte repede si temperaturile scad semnificativ."Pe munte este zapada, avem peste 50 de centimetri in Muntii Hasmas si recomandarea pentru cei care merg in drumetii este sa se echipeze foarte bine, cu imbracaminte calda, bocanci sau schi de tura, care ajuta la deplasarea pe zapada. De asemenea, sa aiba in vedere faptul ca pe munte poate sa fie ceata deasa si sa se informeze din timp in legatura cu traseele, coordonatele acestora putand fi gasite pe site-ul Salvamont Harghita. Totodata, traseele sa fie scurte, in contextul in care se intuneca foarte repede, este si frig si nu poti sta afara foarte mult", a precizat Fekete Ors.El a mai spus ca cei care au nevoie de ajutor pot apela oricand la salvatorii montani, care fie ii pot indruma, fie merg sa ii recupereze, si a reamintit ca in judet exista 22 de refugii montane, ale caror coordonate GPS se gasesc tot pe site-ul Salvamont Harghita.De la inceputul sezonului de iarna, in Harghita au fost doua cazuri de ratacire in care salvamontistii au intervenit, respectiv in cazul unui turist care nu a mai putut inainte pe un traseu montan din cauza cetii si in cazul unor ciclisti care au plecat pe un traseu montan, crezand ca nu este zapada si a fost nevoie de recuperarea lor, intrucat erau epuizati."Trebuie sa se tina cont de faptul ca vremea din oras nu e la fel cu cea de pe munte si, daca in oras nu e zapada, nu inseamna ca pe munte nu este zapada si vreme rea", a conchis Fekete Ors.