Zapada portocalie a facut senzatie in Rusia: Astazi schiem pe Marte (Galerie foto&Video)

Astfel, zapada era portocalie pe partiile din Soci, regiunea Krasnodar din Rusia, unde s-a desfasurat a XXII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna din 2014, arata CNN "Astazi schiem pe Marte", a transmis un turist incantat de ceea ce a gasit pe partie.Furtuna de nisip care a trecut si prin Grecia pana sa ajunga in Rusia a fost atat de mare, incat a putut fi observata chiar si de un satelit al NASA.La noi in tara, saptamana trecuta oamenii din Braila, Tecuci, Galati sau Harsova au publicat pe retelele de socializare imagini cu zapada portocalie. Si in Capitala zapada a avut o usoara nuanta de portocaliu in noaptea de joi spre vineri, dar pana dimineata s-a asezat un alt strat si aceasta nu a mai putut fi observata cu usurinta.Pe langa momentul impresionant, zapada aceasta portocalie este, totusi, periculoasa pentru anumite persoane. Iata cine poate avea de suferit din cauza acesteia A.G.