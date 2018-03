Zapada portocalie este periculoasa, avertizeaza medicii

Ziare.

com

Medicii spun ca nisipul din zapada care este inhalat poate provoca si agrava afectiuni si alergii."Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru persoanele cu afectiuni respiratorii, poate declansa acutizari ale unor afectiuni respiratorii. Poate provoca sau agrava astmul bronsic. In plus, poate fi factor declansator pentru forme de alergii. Particulele fine de nisip inhalate sunt periculoase, in special, pentru persoanele cu afectiuni existente", a declarat medicul Valentin Boldea.Medicii au o serie de sfaturi pentru persoanele cu afectiuni respiratorii care trebuie sa iasa din casa."Ca sa sa fereasca de probleme, oamenii trebuie sa respecte normele de igiena, sa se spele des pe maini cu apa si sapun, iar bolnavii ar trebui sa poarte masti pentru a nu inhala praful saharian. Este recomandat sa evite deplasarile pe strada, mai ales in timpul ninsorii.Precipitatii cu praf saharian am mai avut la Galati in urma cu cativa ani, intr-o vara. Atunci au fost probleme din cauza fructelor si legumelor pe care s-a asezat praful. Fructele au contribuit la raspandirea prafului, am avut atunci si afectiuni digestive", a spus medicul Valentin Boldea.Agentia de Protectia Mediului a prelevat probe din mai multe zone din orasul Galati si va stabili daca este vorba despre praful saharian invocat de meterologi.Meteorlogii sustin ca nuanta portocalie a zapezii este cauzata de un ciclon care se manifesta in nordul Africii si peste Marea Mediterana. Acesta a raspandit la mari distante praful saharian, curentii aducandu-l in special deasupra Turciei si in zona de nord vest a Marii Negre.Fenomenul, foarte rar in Romania, se produce frecvent in muntii Alpi, vestul si centrul continentului european fiind in calea curentilor de aer care vin din Africa.