Zeci de localitati din Caras Severin, fara curent electric din cauza ninsorii

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin, duminica dimineata, printre localitati se numara orasele Bocsa, Caransebes, Oravita si Otelu Rosu, precum si statiunea Semenic.De asemenea, drumul judetean 582 a fost inchis pe tronsonul Brebu Nou - Slatina Timis, pana in data de 15 martie 2019, din cauza conditiilor meteo.Dupa prima zi in care judetul Caras-Severin a fost sub cod portocaliu de ninsori , reprezentantii ISU Timis au intervenit de 13 ori pentru degajarea unor copaci cazuti pe carosabil, a sase copaci cazuti pe masini si a trei stalpi de curent care s-au prabusit, dintre care unul a avariat o masina, in Resita.