Cazul Caracal: STS sustine ca nu a furnizat Politiei cele trei adrese gresite

Ziare.

com

"Noi nu furnizam adrese postale pentru agentiile specializate de interventie decat in situatiile in care apelul la 112 este realizat de pe un telefon fix.. Vreau sa va informez ca informatia de localizare preluata de la operatorii de telefonie mobila este afisata intr-un format grafic atat la operatorul STS, cat si la toate celelalte agentii, inclusiv la Politie.Nu am furnizat adrese. (...) Accesarea informatiilor de localizare au fost disponibile in sistem de la primul apel - 11,05 - iar deschiderea aplicatiei de localizare pentru prima data la operatorul de la politie s-a realizat la 12,08. Au fost solicitari ale operatorului de la politie de a asigura sprijin privind utilizarea aplicatiei de vizualizare a proiectiei informatiilor, ceea ce s-a si realizat, (...) ultimul (sprijin - n.r.) fiind la 12,32", a afirmat acesta la Comisia pentru aparare.El a precizat ca operatoarele STS, in urma solicitarilor Politiei, au initiat noua apeluri pe telefonul victimei pentru a putea afla informatii de localizare mai clare."Din pacate, telefonul era inchis", a adaugat generalul de brigada Sorin Balan.Amintim ca, miercuri, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie". Minora a sunat, joi, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.Duminica, suspectul principal in acest caz, Gheorghe Dinca, a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o fata de 18 ani disparuta in urma cu 3 luni. Ulterior, procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca Georghe pentru omor calificat , iar anchetatorii au confirmat ca Alexandra a fost ucisa dupa ce a fost prinsa de Dinca sunand la 112.Intre timp, seful STS, general-locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilca, si-a dat demisia. In plus, 8 politisti sunt anchetati, iar agentul care a preluat apelul de la 112 a fost deferit Parchetului