Decizie in premiera: MAI si STS, obligate la daune pentru ca nu au protejat viata unei femei omorate de fostul concubin

Potrivit deciziei Curtii de Apel Targu Mures, mai multe institutii ale statului, intre care Inspectoratul General al Politiei Romane, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul de Telecomunicatii Speciale sunt obligate sa plateasca in total 150.000 de euro fiului si parintilor unei femei care a fost impuscata in cap, de fostul concubin, cu o arma de vanatoare, in luna ianuarie a anului trecut.Inainte de a fi ucisa, victima a depus mai multe plangeri impotriva barbatului, in care sustinea ca a fost amenintata cu moartea si, cu toate acestea, autoritatile nu i-au protejat viata.Familia tinerei a fost reprezentata in instanta de o echipa de avocati, formata din Roxana Talpes, Raluca Colcieri, Oana Chirita si Radu Chirita."In principiu este o decizie in premiera, dar nu este definitiva si atunci asteptam. Speram sa ramana neschimbata hotararea pronuntata in apel. Ca si durata a procesului, peste un an, undeva la un an si jumatate, s-au audiat martori. Intemeierea actiunii noastre a fost pe nerespectarea dreptului la viata al victimei, respectiv incalcarea articolului 2 al Curtii Europene a Drepturilor Omului, Dreptul la viata, prin faptul ca autoritatile nu au venit la timp in spirjinul victimei care a sunat la 112, care a formulat plangeri penale si s-a ajuns la ce s-a ajuns pana la urma, nu i-a fost ocrotit dreptul la viata, pentru ca dreptul la viata presupune ca persoana respectiva sa fie aparata in concret si nu este un drept iluzoriu. Parti civile s-au constituit copilul si parintii victimei, raportat la relatiile foarte apropiate dintre ei", a declarat, corespondentului Mediafax, Roxana Talpes, avocat in cadrul Societatii de avocati "Chirita si asociatii".Avocatul Radu Chirita a scris pe blogul sau ca decizia Curtii de Apel Targu Mures este una dintre cele mai importante pe care le-a obtinut in cariera."Cred ca este una dintre cele mai importante solutii obtinute de firma pe care o conduc, daca nu cea mai importanta. Am obtinut o gramada de achitari, am castigat la CEDO tot felul, am castigat la CCR tot felul, am castigat procese in care era vorba despre foarte multi bani etc. Totusi, parca niciodata nu m-am bucurat mai mult, gandindu-ma ca acel copil - care are acum 6 ani - are poate o sansa in viata.Nu stiu daca isi va mai aduce aminte vreodata de mama sa, nu stiu daca va vorbi vreodata cu tatal sau, nu cred ca banii pe care ii va primi de la stat o sa ii schimbe viata cu totul. Dar stiu ca macar, prin hotararea Curtii de Apel Tg. Mures, statul roman si-a cerut scuze. I-a oferit o suma de bani care sa ii ajute pe bunicii care il cresc si i-a oferit speranta ca poate va ajunge intr-o tara in care institutiile se comporta responsabil", a scris Radu Chirita.