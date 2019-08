Dotari masive pentru STS: achizitii de peste 13,5 milioane de euro anuntate in luna august

Ziare.

com

Ofertele vor fi evaluate in functie de pretul cel mai scazut.Media cifrei de afaceri globale a candidatului pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala cu 1.610.000 euro. Candidatul trebuie sa aiba capacitatea de a asigura protectia informatiilor clasificate nivel "secret de serviciu", capacitate dovedita prin obtinerea avizului de securitate eliberat de unitatea specializata din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale.In urma cu o zi, STS publica pe SICAP anunt pentru achizitionarea a minimum 1.000 - maximum 17.000 suporturi pentru tablete, la o valoare totala estimata de 1.700.000 lei (peste 350.000 euro).De asemenea, pe 17 august era anuntata o licitatie pentru echipamente de procesare de tip server, in valoare totala de 5,4 milioane euro.In total, doar in luna august, au fost anuntate achizitii de peste 13,55 milioane de euro pentru STS.