Politistii au asteptat la poarta casei unde Alexandra era ucisa, asteptand un mandat de care nu aveau nevoie

Ziare.

com

Acesta este motivul pentru care interventia a avut loc la ora 6:00 si nu la ora 4:00, cand au ajuns.Buda a declarat caEl a explicat ca politistii au fost cei care au aflat adresa exacta, nu STS.El a precizat ca in jurul orei 3:30 a fost emis mandatul de perchezitie, iar la 4:00, echipajele si procurorul de caz au ajuns la adresa barbatului suspectat ca a rapit-o pe adolescenta si a ucis-o.Ioan Buda a explicat ca politistii au intrat in locuinta suspectului la 6:00 dimineata, cand a dispus procurorul, care era seful operatiunii.Intrebat de ce politistii nu au intrat imediat seful Politiei Romane a spus "exista un vid legislativ in sensul acesta".Cand a fost invocat articolul 27 din Constitutie referitor la Inviolabilitatea domiciliului, care ar fi permis totusi interventia, fiind vorba despre "inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane", Ioan Buda a admis ca politistii puteau intra, insa au facut-o cand a spus procurorul care coordona operatiunea.