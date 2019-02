STS a lansat aplicatia APEL 112, care transmite coordonatele GPS la initierea apelului de urgenta

Ziare.

com

"Pe baza informatiilor de localizare, interventia agentiilor specializate (Serviciul de Ambulanta, Politie, ISU-SMURD, Jandarmi, Salvamont) din cadrul SNUAU este mai rapida si mai eficienta, crescand astfel sansele de salvare a apelantului. Aplicatia permite transmiterea localizarii apelantilor 112 atunci cand apelul de urgenta este generat dintr-o retea nationala de telefonie mobila. Utilizarea aplicatiei presupune activarea si existenta serviciilor de date (acces Internet) si a serviciului de localizare (GPS) ale telefonului mobil. In lipsa serviciului de date, pozitia apelantului va putea fi totusi comunicata operatorului 112 in timpul conversatiei telefonice pentru ca aplicatia permite afisarea coordonatelor GPS", precizeaza sursa citata.Aplicatia "Apel 112" este gratuita si poate fi descarcata si instalata pe telefonul mobil din magazinele de aplicatii Google Play si App Store. Aplicatia este compatibila cu telefoanele mobile cu sisteme de operare Android si iOS. Versiunile minime suportate de sistemele de operare ale telefoanelor mobile sunt iOS 5 si Android 4.4.Pentru a putea folosi aplicatia intr-un caz de urgenta, utilizatorul trebuie sa introduca in aplicatie numarul sau numerele de telefon, in cazul in care in telefonul mobil sunt doua cartele SIM cu servicii de date active. Folosirea aplicatiei nu necesita inregistrarea in sistemul informatic al 112 a apelantului sau a numarului/numerelor de telefon pe care acesta il/le detine."La prima accesare a aplicatiei, utilizatorul trebuie sa accepte Termenii si Conditiile, apoi, daca informatia de localizare este disponibila, pe ecranul telefonului sunt afisate latitudinea si longitudinea corespunzatoare pozitiei. Acuratetea informatiilor de localizare depinde de calitatea semnalului GPS, iar precizia poate varia de la cateva zeci de metri pana la cateva sute de metri. La utilizarea butonului 'Apelare 112' sau 'Transmitere pozitie', aplicatia extrage si transmite informatiile de localizare asociate telefonului mobil, in format AML (Advanced Mobile Location), catre sistemul informatic al 112. Aceste informatii vor fi prelucrate si puse la dispozitia operatorilor 112 si a agentiilor specializate numai in asociere directa cu un apel de urgenta 112 generat de la numarul de telefon de pe care a fost transmisa informatia de localizare", a mai aratat STS.Potrivit sursei citate, la nivel european sunt si alte tari in care institutiile sau autoritatile cu atributii in gestionarea apelurilor de urgenta au pus la dispozitia populatiei aplicatii similare celei dezvoltate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, de exemplu Finlanda, Austria, Slovenia, Lituania.