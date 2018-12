STS a lansat o facilitate care permite localizarea in timp real a unui apelant la 112, daca are internet si GPS

Ziare.

com

"Noua facilitate de localizare 112 prin web este menita sa contribuie la imbunatatirea informatiilor privind pozitionarea in teren a apelantului, in situatiile in care acesta nu poate oferi detalii exacte cu privire la locul in care se afla.In acest sens, in vederea obtinerii acceptului pentru determinarea informatiilor de localizare, operatorul 112, pe timpul procesarii apelului de urgenta, comunica apelantului propunerea de realizare a unei localizari mai precise a acestuia", informeaza un comunicat al STS transmis luni.Astfel, pentru a nu intarzia in niciun fel acordarea unor eventuale sfaturi de specialitate de catre dispeceri, dupa transferarea cazului catre agentiile specializate de interventie , operatorul 112 va reintra in legatura cu apelantul si ii va transmite acestuia prin SMS un link personalizat pentru geolocalizarea terminalului de pe care s-a efectuat apelul.Dupa activarea conexiunii de date si a functiei de localizare, prin accesarea link-ului primit in SMS de catre apelant, coordonatele geografice se vor transmite implicit catre Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU), fiind integrate automat in aplicatiile de procesare a apelurilor de urgenta."Functionarea facilitatii de localizare 112 prin web este dependenta de modelul terminalului mobil, de sistemul de operare al acestuia, de metodele standard de localizare implementate si configurate in respectivul echipament, de setarile privind permisiunile de localizare prin intermediul telefonului mobil de pe care se initiaza apelul la numarul unic de urgenta 112, precum si de nivelul semnalului GPS din zona in care se afla apelantul", se arata in comunicat.