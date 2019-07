STS reafirma ca a procedat "ca la carte"

Cele trei apeluri ale fetei

Asta a anuntat, vineri seara, purtatorul de cuvant al STS, Mariana Pop, cu privire la cazul fetei disparute la Caracal."In conformitate cu prevederile articolului 10 din Ordonanta de Urgenta de Urgenta 34/2008, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a procedat corect, fara nicio abatere, in spiritul si in litera legii, indeplinind urmatoarele atributii: in data de 25 iulie am primit si am inregistrat automat trei apeluri de urgenta, care au fost localizate, asa cum prevede ordonanta, pe cat a fost posibil. Am transmis operativ cazul la Dispeceratul Politiei Slatina, transferul realizandu-se conform indexului - cazul a fost indexat: lipsire de libertate", a precizat Mariana Pop.Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut miercuri, dupa ce a plecat spre municipiul Caracal cu o masina "la ocazie".Minora a sunat de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.STS a dat informatii si despre cele trei apeluri la 112 ale Alexandrei si ce le-a transmis aceasta politistilor. Va prezentam cronologia, asa cum a transmis-o STS:"Primul apel a fost preluat de operatorul 112, la ora 11:05:07.- 11:05:41: operatorul 112 a apelat dispeceratul Politiei- 11:05:52: apelanta a deconectat apelul cu operatorul 112- 11:06:55: dispecerul Politiei a preluat cazul de la operatorul 112, apelanta nemaifiind in convorbire;Al doilea apel a fost preluat de operatorul 112, la ora 11:06:25.- 11:06:55: operatorul 112 a apelat dispeceratul Politiei- 11:07:53: dispecerul Politiei a preluat apelul, fiind in legatura directa cu apelanta;Pe timpul discutiei cu dispecerul de la Politie, apelanta nu a reusit sa furnizeze date privind adresa/locatia in care se afla, dar a furnizat o adresa de pe o carte de vizita pe care o gasise in locatia in care se afla. Apelanta a mentionat ca nu stie daca adresa de pe cartea de vizita este cea in care se afla la momentul apelului.Al treilea apel a fost preluat de operatorul 112 la ora 11:12:36.- 11:12:43: operatorul 112 a apelat dispeceratul Politiei- 11:12:51: dispecerul Politiei a preluat apelul, fiind in legatura directa cu apelanta;Ulterior, pentru a obtine informatii suplimentare referitor la locul in care se afla apelanta, operatorul 112 a incercat de noua ori sa reapeleze numarul de pe care s-a efectuat apelul, la toate aceste apeluri intrand mesageria vocala".