STS vine cu noi explicatii privind implementarea tehnologiei de localizare: Este necesara actualizarea legislatiei primare

Ziare.

com

Insa, pentru a putea fi implementat AML, este necesara actualizarea legislatiei primare."In 2018, in baza testelor realizate impreuna cu cei patru operatori de telefonie mobila, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a anuntat ANCOM ca poate sa implementeze functionalitatea AML.", precizeaza STS intr-un comunicat remis, duminica,Serviciul arata ca a implementat o platforma pilot de preluare si procesare a informatiilor de localizare in format AML si a efectuat teste cu operatorii de telefonie mobila."In urma testelor, operatorii mobili au confirmat ca pot prelua si transmite datele de localizare in format AML, insa doar de pe terminale tip smartphone noi si de ultima generatie. La nivelul STS, aceste date se pot prelua si afisa ca informatie de localizare in cadrul aplicatiilor de tip GIS.", potrivit sursei citate.STS mai transmite ca a prevazut cerinte specifice privind implementarea AML si au existat contestatii la procedura de achizitie publica. In paralel, STS a dezvoltat aplicatia APEL 112."Pana la actualizarea legislatiei, fiind preocupat de imbunatatirea capabilitatilor de localizare a apelantilor la 112, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a prevazut, in august 2018, cerinte specifice privind implementarea facilitatilor de tip AML/ESL in cadrul unui proiect, cu finantare europeana, de modernizare a infrastructurii hardware si software a SNUAU.Ca urmare a unor contestatii inaintate de unii operatori economici participanti la procedura de achizitie publica, atat la nivelul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cat si la Curtea de Apel, proiectul de modernizare, aflat acum in stadiul de derulare a procedurii de achizitie, cu termen de finalizare in 2021, prezinta oIn paralel cu aceste demersuri privind utilizarea standardului AML, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a dezvoltat o aplicatie pentru telefoanele mobile de tip smartphone denumita 'APEL 112' care permite transmiterea in SNUAU a coordonatelor de localizare (GPS) pentru o mai mare acuratete si precizie in determinarea localizarii terminalului de pe care se face apelul.Practic, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a derulat activitati pentru imbunatatirea preciziei localizarii pe trei paliere:1. implementarea AML in SNUAU, testata cu operatorii de telefonie mobila - necesita actualizarea legislatiei primare2. implementarea AML in SNUAU prin proiectul de modernizare - sufera intarzieri din cauza contestatiilor3. dezvoltarea aplicatiei Apel 112 - deja operationala si eficienta in salvarea de vieti omenesti", conform sursei citate.Precizarile vin in cazul crimei din Caracal, cand identificarea imobilului in care era sechestrata Alexandra a durat ore bune, cu toate ca victima a sunat de trei ori la 112.Reamintim ca Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenta 112, anuntand ca este sechestrata.Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu a reusit o locatie exacta, ci o arie de cautare, politistii avand nevoie de 19 ore pentru a intra in imobilul principalului suspect.