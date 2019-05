Zi istorica la Sibiu: Impresionati de caldura romanilor, liderii UE le-au promis ca ii sustin si le vor apara drepturile (Foto & Video)

LIVE TEXT

Foto: Administratia Prezidentiala

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Great to be with @EPP family in #Sibiu, Romania, on #EuropeDay2019. I believe the founding fathers would be proud of what has been achieved, and we should be. Let us honour the past by building an even stronger, safer and more prosperous union! #thePowerofWe #SibiuSummit #EPP pic.twitter.com/5LxMWP4iCJ - Manfred Weber (@ManfredWeber) 9 May 2019

Sursa video: Ziare.com

Ziare.

com

Dimineata a inceput cu summit-ul Popularilor Europeni si a continuat cu reuniunea informala a sefilor de state si guverne UE, in cadrul summit-ul de la Sibiu.Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, premierul Ungariei, Viktor Orban, precum si Donald Tusk, Jean Claude Juncker, Antonio Tajani, Frans Timmermans si Manfred Weber sunt doar cativa dintre cei care se afla astazi la Sibiu.Ei au fost primiti cu aplauze si scandari pro-europene de catre romani, ceea ce i-a surprins placut, astfel ca, atipic pentru o astfel de reuniune la cel mai inalt nivel, liderii europeni s-au dus printre oameni, au dat mana cu ei si au facut fotografii.Oficialii au semnat si un document intitulat, in care se angajeaza sa apere o singura Europa, sa ramana uniti, la bine si la greu, sa caute solutii comune, sa protejeze democratia si statul de drept, sa respecte intotdeauna principiul echitatii si sa-si protejeze cetatenii.Marii absenti de la Sibiu sunt insa Guvernul, precum si reprezentantii partidelor ce formeaza coalitia de guvernamant, PSD si ALDE. Socialistii europeni vor avea si ei o reuniune, insa niciun membru PSD nu a fost invitat, avand in vedere inghetarea relatiilor dupa actiunile impotriva Justitiei si statului de drept.- Inchidem aici transmisiunea. Urmeaza ca, la ora 18:00, sa aflam ce decizii au luat liderii europeni. Ziare.com va va prezenta, in format LIVE TEXT, conferinta de presa comuna sustinuta de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Va invitam sa ii urmariti alaturi de noi.- Dupa dejunul de lucru de la Brukenthal, liderii UE se intorc in Sala Atrium din Primaria Sibiu pentru a doua sesiune de lucru.- Liderii europeni se afla acum la un pranz de lucru la Muzeul National Brukenthal.- Liderii UE au adoptat, joi,in care se angajeaza sa apere o singura Europa, sa ramana uniti, la bine si la greu, sa caute solutii comune, sa protejeze democratia si statul de drept, sa respecte intotdeauna principiul echitatii si sa-si protejeze cetatenii.- Tajani a fost intrebat de jurnalistii romani daca Parlamentul European isi mentine decizia de a o sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european."Exista o continuitate administrativa. Parlamentul a luat deja decizia, care nu e revocabila", a raspuns Tajani.- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a sustinut o scurta conferinta de presa in care a dat cateva detalii despre mesajul cu care a venit la Consiliul European de la Sibiu si a vorbit despre nevoia de clarificare a situatiei Brexit-ului in contextul alegerilor europene.- Baia de multime a liderilor UE de dupa momentul fotografiei de grup este ceva atipic pentru un astfel de summit. Sefii de state si guverne au vorbit cu sibienii care scandau "Europa" si "Iohannis". Angela Merkel, Emmanuel Macron, Jean Claude Juncker si Klaus Iohannis au tinut sa treaca sa ii salute macar pe oamenii care ii aplaudau, cu steguletele UE si ale Romaniei in maini.Unii lideri europeni nu si-au abtinut zambetele si au si spus ca e ceva uimitor, transmite- Dupa poza de grup, Klaus Iohannis a mers in mijlocul oamenilor si le-a intins mana multora dintre ei.La fel au procedat si unii dintre liderii europeni, inclusiv presedintele PE, Antonio Tajani, seful Comisiei Europeana, Jean Claude Jucker, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, dar si presedintele francez Emmanuel Macron.Romanii adunati in Piata Mare scandeaza "Europa" si "Iohannis".- Toti sefii de stat si de guvern au iesit in Piata Mare din Sibiu pentru a face traditionala poza de grup.- Liderii UE s-au asezat la masa, dand astfel startul lucrarilor.- Angela Merkel si Emmanuel Macron s-au imbratisat calduros, fiind foarte incantati de revedere. Ei au discutat cateva minute bune.- Ultimul a ajuns cancelarul Austriei, Sebastian Kurz. El a vorbit foarte putin cu jurnalistii, pentru a nu intarzia lucrarile summit-ului.- Dupa ce a vorbit cu jurnalistii un sfert de ora, Macron a intrat in cladire, unde a fost intampinat de Iohannis.- Intre timp, Manfred Weber a postat fotografia de familie de la summit-ul PPE ce a avut loc dimineata, in Muzeul Astra din Sibiu.- Si presedintele Parlamentului Europeans-a dus sa salute publicul.Aplauze calduroase a primit si premierul Luxemburgului,- Cat timp jurnalistii sunt ocupati cu declaratiile lui Macron, presedintele Consiliului European Donald Tusk a profitat de ocazie pentru a face o baie de multime. El s-a dus la oamenii stransi in Piata Mare din Sibiu, i-a salutat si a dat mana cu ei.- Ropete de aplauze si urale in momentul in care presedintele franceza coborat din masina.- Au ajuns si presedintele CEsi presedintele Parlamentului European Antonio Tajani, si ei fiind primiti calduros de public.a fost primita in aplauze furtunoase de cetateni. Ea le-a facut cu mana, le-a zambit si s-a oprit apoi in fata microfoanelor jurnalistilor.- A ajuns si, premierul Ungariei. A fost aplaudat de cativa spectatori de pe margine si a refuzat sa faca declaratii.- Au ajuns premierii Cehiei, Andrej Babis, si Slovaciei, Peter Pellegrini, aproape in acelasi timp. Babis a venit pe jos.- Au ajuns la summit premierul italian, Giuseppe Conte, dar si presedintele Lituaniei, Dalia Grybauskaite. Ambii au stat putin de vorba afara cu jurnalistii, dupa care au fost primiti inauntru de gazda summit-ului, Klaus Iohannis.- Iohannis face declaratii in fata jurnalistilor romani."O zi frumoasa, un eveniment frumos, e o zi mare pentru Romania. Incepe Summit-ul de la Sibiu, astazi, de Ziua Europei, Europa vine in Romania. Peste cateva minute incep liderii de state sa soseasca aici, in Piata Mare, ne vom intruni si vom decide cum va arata viitorul UE, avem pregatita o declaratie pentru cetatenii europeni, declaratia de la Sibiu, care va arata ca suntem hotarati, uniti, stim ce vrem".Da, sunt semnatar al acestui apel. Aceste alegeri nu sunt obisnuite, se decide realmente viitorul UE. Avem partide eurosceptice, populisti, politicieni care nu vor sa continuam in UE si cetatenii sunt chemati sa decida prin vot ce fel de viitor vrem pentru UE. Avem de ales intre partide care vin cu solutii si partide populiste, extremiste, care vin cu sloganuri.Am pus-o in discutie de nenumarate ori si fiti siguri ca si azi vom discuta de Schengen. Insa avem politicieni care, din pacate, au aratat Europei ca nu avem numai o fata frumoasa,Am un mesaj pentru romani:Pe agenda strategica cu siguranta se va regasi, astazi vom stabili liniile directoare pentru agenda strategica pe urmatorul mandat. O sa vedeti in declaratia de la Sibiu multe chestiuni vor fi enuntate, dar la Consiliul din iunie stabilim agenda strategica pentru viitorul mandat.Da, eu voi participa la mitinguri care promoveaza referendumul.Acest summit nu este despre Brexit, trebuia sa fie, dar Brexitul nu s-a finalizat.Da, sa mearga la vot. Este despre viitorul nostru european, al tuturor.- Klaus Iohannis a ajuns in Piata Mare din Sibiu, la Primarie, unde are loc summit-ul. El a fost aplaudat de oamenii stransi vizavi care scandeaza "Iohannis, Iohannis, Iohannis!". "Va iubim", i-au strigat sibienii.- Sibienii asteapta sosirea liderilor UE la summit-ul informal al Consiliului European, transmite- Institutiile straine de presa si-au trimis echipe care transmit de la Sibiu.- Protestatarul Cristian Dide si cativa reprezentanti ai Asociatiei "Evolutie in Institutie" au incercat sa ajunga in Piata Mare din Sibiu, insa au fost opriti de fortele de ordine. Ei doreau se pare sa organizeze o "adunare publica", iar autoritatile le-au oferit spatiul din fata Centrului Besoiu. Dide si colegii sai au vrut insa ca actiunea loc sa aiba loc chiar in Piata Mare, unde in cateva zeci de minute incepe summit-ul sefilor de stat si guverne din UE.- Avionul ministrului de Integritate din Marea Britanie a avut probleme la aterizare. Se pare ca o pasare a lovit un motor, potrivit Antena3.- Sibiul pare a face fata prezentei sefilor de stat si de guvern, masurile de securitate sunt sporite, sunt filtre si coridoare securitate in tot orasul, dar fara a opri activitatea cotidiana. Cafenelele sunt deschise, chiar daca accesul la ele e ocolit, la fel si magazinele si librariile.- Vorbeste, candidatul PPE la sefia Comisiei Europene.- Parintii fondatori ai UE ar fi mandri sa ne vada azi, de Ziua Europei, in Romania, la Sibiu, sarbatorind tot ceea ce am obtinut ca europeni: unitatea continentului si principiile fundamentale ale libertatii si democratiei.- Am 46 de ani, fac parte din prima generatie de pe acest continent care poate sa spuna ca a trait in pace si libertate. PPE a fost piatra de fundament a acestor rezultate, in Europa de azi avem tot ce ne trebuie pentru a apara aceste rezultate.- In calitate de reprzentant al PPE trebuie sa stiti ca avem o oferta clara pentru cei care vor merge la vot pe 26 mai: vrem o economie puternica, promisiunea ca vom lupta pentru o Europa in care nimeni nu va mai fi fortat sa plece dintr-o anumita regiune pentru conditii mai bune. Ne dorim o Europa care sa garanteze securitate, siguranta.- Ne dorim sa ne ajutati sa indeplinim aceste lucruri. In Romania, oamenii se pot baza pe un partid puternic care reprezinta un pilon puternic la nivel european.- Candidatii de la PNL de aici din Romania fac parte din cea mai puternica familie politica europeana. Comparativ cu cele doua partide de guvernamant din Romania, PPE e un partid unit, puternic.- Romanii sunt asigurati ca, votand pentru PNL, voteaza pentru ca Romania sa fie in primul rand al procesului decizional.. Trebuie sa actualizam inca o data aceasta problema in toata UE. Oamenii din UE vor sa traiasca intr-o societate in care lupta impotriva coruptiei e o prioritate, independenta Justitiei si libertatea presei sunt foarte clare.- A luat cuvantul, presedintele PPE.- Sunt foarte bucuros ca sunt astazi la Sibiu, la invitatia lui Klaus Iohannis. Daca toata familia PPE e azi la Sibiu e pentru ca vrea sa-si exprime tot sprijinul pentru presedintele Iohannis.- Romania e o mare tara a UE si romanii un mare popor al continentului nostru.- Iohannis si partidele de centru-dreapta cum este PNL, cu toata istoria sa, au facut din Romania o tara ca nu poate fi lasata deoparte in Europa si- Democratia europeana nu poate sa existe fara statul de drept. Spun asta in fiecare zi, peste tot. Independenta Justitiei si libertatea si solidaritatea.- Vreau sade la Bucuresti, pana la Bruxelles si in toate cele 4 colturi ale Europei.- Independenta Justitiei nu este un lux, ci o necesitate. Justitia trebuie sa fie in serviciul tuturor romanilor si nu a unor privilegiati. Democratia nu poate functiona fara independenta Justitiei.- In 26 mai, romanii au de luat o decizie importanta. Ei vor hotari cine va fi vocea lor in UE si vor trebui sa se exprime cu privire la reforma Justitiei.- Vorbim despre viitorul Romaniei care este in joc.- Deschide conferinta- Este aceasta zi, 9 mai 2019, o zi importanta pentru Europa, pentru Romania. Europa a venit in Romania! Dati-mi voie cu aceasta ocazie sa-i salut pe Joseph Daul, pe domnul Manfred Weber, candidatul PPE pentru alegerile europarlamentare la nivel european, pe Ludovic Orban, prietenul meu, presedintele PNL.- E un moment cu totul special pentru mine sa deschid aici, la Sibiu, Summit-ul PPE, cu doar cateva ore inainte de deschiderea Summit-ului de la Sibiu.- Nu e deloc intamplatoare alegerea zilei de 9 mai, Ziua Europei. Am ales-o pentru aceste doua reuniuni si, cum toti suntem europeni, va felicit de Ziua Europei.- Ca sa putem decide pentru viitor trebuie sa privim si in urma. Aceste evenimente importante se desfasoara intr-un loc cu o semnificatie deosebita, in Sibiu, orasul care in 2007 a fost Capitala Culturala a Europei. E cel mai potrivit loc pentru a gazdui o dezbatere la cel mai inalt nivel despre viitorul UE.- Sefii de stat, sefii de guvern care se intrunesc in cadrul Summit-ului PPE vor avea o contributie majora la reuniunea informala care va avea loc in a doua parte a zilei.- Alegerile europarlamentare sunt despre a ramane uniti si solidari in apararea valorilor fundamentale ale marii noastre familii europene: libertatea, democratia, statul de drept, siguranta si prosperitatea tuturor cetatenilor. Viitorul UE depinde de noi.- Ii urez mult succes prietenului nostru Manfred Weber, un candidat puternic pentru presedintia CE.- Am asistat si in Romania, dar si in alte tari membre la un asalt asupra statului de drept. Exista forte politice ai caror lideri vor sa se situeze deasupra legii. Carora nu le convine cand institutii ale statului de drept aduc la lumina fapte de coruptie.- Este misiunea noastra sa le explicam cetatenilor europeni ca statul de drept nu e o chestiune de retorica, ci una de care depinde zi cu zi viata oricarui cetatean. Daca statul de drept este amenintat, atunci fiecare cetatean va ajunge sa fie afectat.- Conteaza si votul pe care il veti da la referendum. Este un vot pentru viitorul european al Romaniei.- Va promit astazi, aici, alaturi de familia mea politica, faptul ca Europa va fi mereu acasa in Romania si Romania va fi tot mai puternica si tot mai respectata in UE.- Incepe conferinta comuna sustinuta de Klaus Iohannis, presedintele PPE Joseph Daul, candidatul PPE la sefia CE Manfred Weber si presedintele PNL Ludovic Orban.