Moment atipic la summit-ul de la Sibiu. Liderii UE au facut baie de multime, in timp ce lumea scanda "Europa!" (Foto&Video)

Dupa ce liderii europeni s-au pozat oficial in Piata Mare din Sibiu, Klaus Iohannis a mers in mijlocul oamenilor adunati ca la parada si le-a intins mana multora dintre ei.La fel au procedat si unii dintre liderii europeni, inclusiv presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, dar si presedintele francez Emmanuel Macron.Romanii adunati in Piata Mare au scandat "Europa" si "Iohannis".Acesta a fost un moment atipic pentru un astfel de summit, iar unii lideri europeni nu si-au abtinut zambetele si au spus ca e ceva uimitor.Iata cateva imagini transmise de corespondentul, aflat la Sibiu:Liderii politici din Europa se afla joi la Sibiu, unde pe parcursul zilei au loc intalniri cruciale pentru viitorul Uniunii.