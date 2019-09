Prima surpriza majora la Beijing. O dubla campioana de Mare Slem a fost eliminata in primul tur

Ziare.

Acolo, dubla campioana de Mare Slem Svetlana Kuznetsova, Rusia, 69 WTA, a fost invinsa in chiar primul dur de o jucatoare aflata in afara top 100 mondial.Vorbim de Christina McHale, SUA, 104 in lume, care a trecut de rivala sa in trei seturi, scor 6-0, 1-6, 6-3, dupa o ora si 52 de minute de joc.McHale venea din calificari aici la Beijing, in timp ce Kuznetsova a primit din partea organizatorilor un wild-card pentru a putea evolua pe tablou. Rusoaica are in palmares doua trofee majore, US Open 2004 si Roland Garros 2009.Sportiva din SUA va evolua in turul secund cu invingatoarea din partida Wozniacki - Davis.Reamintim ca si Simona Halep s-a calificat in runda secunda aici la Beijing, dupa o victorie facila in runda inaugurala, 6-1, 6-1, cu Rebecca Peterson:Citeste si:Turneul de la Beijing este din categoria Premier Mandatory WTA, ca si cel precedent de la Wuhan, acolo unde Halep, in turul III, a abandonat in primul set, la scorul de 4-5, acuzand dureri la spate.El este dotat cu premii totale de 8.285.274 dolari. Halep a jucat aici finala in 2017, fiind invinsa in ultimul act de Caroline Garcia (Franta).