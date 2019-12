ALDE nu sustine anticipatele: Reamintim PNL ca nu au primit votul nostru ca sa introduca teme parazitare in societate

Ziare.

"Le reamintim celor din partidul de guvernamant ca au primit votul nostru la investire ca sa guverneze si nu ca sa introduca teme parazitare in societate.Declaratiile prim-vicepresedintelui PNL (Rares Bogdan - n.red.) cu privire la iminenta alegerilor anticipate nu fac decat sa creeze nervozitate in societate si ingrijorare in mediul de afaceri. Atunci cand era in opozitie, PNL vorbea despre nevoia de predictibilitate in mediul de afaceri. Ce s-a schimbat in mai putin de o luna si jumatate?Asemenea declaratii nu fac decat sa determine companiile prezente in Romania sa-si amane investitiile si planurile de dezvoltare. Fiecare asemenea declaratie nu face decat sa alunge investitorii si sa lipseasca romanii de noi locuri de munca", se arata intr-un comunicat al ALDE.Totodata, formatiunea precizeaza ca "nu intra in asemenea aventuri politice doar pentru ca un partid sa-si mai mareasca cu cateva procente zestrea electorala"."Nu ne asociem unui asemenea plan care e clar ca va impinge Romania intr-o perioada de instabilitate politica din care romanii nu au nimic de castigat. Daca prim-vicepresedintele partidului de guvernamant vrea sa compenseze lipsa de experienta prin actiuni teribiliste si instaurare de haos, sperand ca pescuitul in ape tulburi e o solutie, noi nu intram in asemenea joc", potrivit sursei citate.Amintim ca Rares Bogdan a spus, luni, la Digi24, ca pana in luna aprilie cel tarziu vor fi organizate alegeri anticipate."Veti vedea ca avem toti pasii pregatiti. Lunile februarie, martie vor fi luni extrem de interesante, urmariti-le cu interes si cel tarziu in aprilie vom avea alegeri anticipate", a declarat europarlamentarul la postul de televiziune citat.A.D.