Chiar si Tariceanu ar putea fi candidatul sustinut de PSD pentru Cotroceni

Intrebata, la Antena 3, daca va fi introdus in sondaje numele lui Calin Popescu Tariceanu, Dancila a raspuns "Sigur"."Candidatul trebuie sa fie cel sau cu cele mai multe sanse. In sondaje vom introduce toti colegii care si-au exprimat dorinta de a candida, dar si un candidat comun al PSD ALDE pentru a vedea care e opinia electoratului si decizia o vom lua impreuna in forul statutar", a spus Viorica Dancila, la Antena 3.Intrebata daca ar vrea sa fie printre prezidentiabili, Dancila a raspuns: "Nu am luat in calcul acest lucru. Fac un sondaj pentru cei care vor sa candideze. O sa figurez alaturi de alti lideri ai partidelor politice pentru a vedea cum ne pozitionam la nivel de lideri de partide".Pana la aceasta ora, din PSD si-au anuntat intentia de a fi testati Eugen Teodorovici, Liviu Plesoianu si Serban Nicolae. Totodata, Mihai Fifor a lasat de inteles ca poate fi interesat.Viorica Dancila este, deocamdata, singurul candidat pentru presedintia PSD, congresul urmand sa aiba loc in weekendul viitor.