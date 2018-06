Clujean, amendat pentru gesturi obscene catre Tariceanu: Mai bine il scuipam de banii aia (Video)

Ziare.

Amintim ca presedintele ALDE a fost intampinat, marti, la sediul partidului din Cluj-Napoca de un grup de cateva persoane care scanda: "Nu vrem sa fim condusi de hoti" sau "Sustinatorii hotilor nu au ce cauta la Cluj".Tanarul s-a enervat ca a primit amenda, afirmand ca mai bine il scuipa de banii aia."Mai bine il scuipam pe Tariceanu si tot aceeasi amenda luam. I-am aratat degetul si am mimat ca ii dau un sut la masina", a spus tanarul amendat, potrivit unei transmisiuni live a paginii de Facebook Umbrela Anticoruptie Cluj.Intrebat ce amenda a primit, barbatul a refuzat sa mentioneze suma. Momentul poate fi urmarit la minutul 03:32."Nu conteaza, pentru ca eu muncesc si platesc taxe. Daca muncesti, poti si sa platesti amenda. Nu s-a meritat pentru ca am vrut sa il scuip. Amenda se incadra in acelasi articol. De aceiasi bani puteam sa il si scuip", a declarat acesta. Tariceanu a fost intampinat la sediul ALDE Cluj de cativa protestatari care i-au cerut sa semneze pentru initiativa "Fara penali in functii publice" si care au scandat "Hotii" si "Nu vrem sa fim condusi de hoti".Pe afisele protestatarilor erau mesaje precum "ALDE a mai castigat un penal" (cu referire la Marius Nicoara - n.red.), "Suntem cu ochii pe voi" sau "Legi pentru cetateni, nu pentru politicieni".De asemenea, o tanara a spus la megafon ca "sustinatorii hotilor nu au ce cauta la Cluj".Tariceanu a trecut pe langa cele cateva persoane fara sa le vorbeasca.