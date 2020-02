Dupa ce a fost schimbat de la sefia ALDE Bucuresti, Andrei Gerea si-a dat demisia din partid. Reactia lui Tariceanu

Reactia lui Tariceanu

Intr-o postare pe Facebook, Gerea critica faptul ca Tariceanu l-a schimbat de la sefia acestei filiale de doua ori, asa ca asta va fi "ultima data"."Recunosc ca speram la o cu totul alta reactie fata de repetatele mele apeluri de reformare si revitalizare a ALDE! Speram ca dl. Tariceanu sa faca un minim gest prin care sa deschida o perspectiva de incredere si speranta! A ales sa continue acelasi joc duplicitar si pagubos!", a scris Andrei Gerea, miercuri, pe contul sau de Facebook.El sustine ca prima oara a fost schimbat din functie "tot pe motive de orgoliu si tafna", atunci cand a candidat Daniel Barbu la Primaria Capitalei."A fost un 'sacrificiu care a meritat', pentru ca a reusit sa obtina un impresionant 3%! Atunci eu am candidat la Primaria Pitesti si am obtinut peste 14%, depasind inclusiv PNL. Am obtinut alaturi de echipa pe care am format-o aici patru mandate de consilieri locali, iar datorita scorului la nivel judetean, prin negocieri, am obtinut pentru ALDE postul de vicepresedinte al Consiliului Judetean Arges.Am muncit pentru partid, impreuna cu alti colegi, oriunde a fost nevoie, si la ALDE Constanta si la ALDE Bucuresti. Nu regret efortul depus. Regret faptul ca munca a fost in zadar pentru ca, brusc, deciziile pe care le-ati luat au distrus proiectele ALDE si increderea in acest partid", se mai arata in postarea deputatului.Totodata, Gerea spune ca in continuare va construi proiectul "Prin noi insine"."Va urez succes! Desi probabil in curand o sa ajungeti sa numiti aceiasi 10 oameni, presedinti de organizatii in toate judetele tarii. Nu va fi greu, pentru ca din pacate nu prea vor mai avea pe cine conduce!Incepand de astazi, voi construi in afara ALDE proiectul "Prin noi insine", proiect pe care vi l-am propus si l-ati refuzat!", conchide postarea de pe reteaua sociala.Liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu, a reactionat prompt tot pe contul sau de Facebook. El spune ca a gresit grav atunci cand l-a promovat si sustinut pe Gerea.In plus, el crede ca Gerea nu a plecat din partid inainte de a distruge organizatia ALDE din Bucuresti."Cred ca o calitate pe care ar trebui sa o aiba cat mai multi oameni politici este puterea de a recunoaste greselile pe care le fac. Nimeni nu asteapta cainta, dar oamenii au dreptul sa stie atunci cand gresim.Eu am gresit grav atunci cand l-am promovat si sustinut pe Andrei Gerea. Am facut-o cu buna intentie crezand in tineretea lui si sperand ca timpul il va maturiza. Am rosit de multe ori atunci cand Victor Ponta, in calitate de prim-ministru, imi vorbea despre contraperformantele ministrului Energiei, Andrei Gerea.Am inghitit multe de la colegii de coalitie sau de la cei din partid cand imi reprosau sustinerea lui Andrei Gerea.Astazi Andrei Gerea a ales un atl partid politic. Pentru ca a stors tot ce se putea stoarce de la ALDE. Dar nu pleaca inainte de a distruge organizatia ALDE din Bucuresti.Poate cei care il primesc astazi in randul lor vor trage invataminte din greselile mele. In rest, drum bun, cale batuta!", a scris Tariceanu pe reteaua sociala.Precizam ca deputatul Varujan Vosganian si presedintele TLDE, Claudiu Daniel Catana, au fost desemnati marti seara copresedinti interimari ai ALDE Bucuresti, astfel fiind inlocuit Gerea.ALDE a precizat ca motivul care a stat la baza acestei decizii a fost "lipsa de implicare in coordonarea filialei"."In cadrul sedintei Consiliului de Coordonare al filialei ALDE Bucuresti, intrunita marti seara, a fost propusa inlocuirea din functia de presedinte al filialei ALDE Bucuresti a deputatului Andrei Gerea. Motivul care a stat la baza deciziei Consiliului de Coordonare al ALDE Bucuresti a fost legat de lipsa de implicare a acestuia in coordonarea filialei Bucuresti.Consiliul de Coordonare al ALDE Bucuresti a decis sa ii desemneze in calitate de copresedinti interimari pe deputatul Varujan Vosganian si presedintele organizatiei de tineret a ALDE Claudiu Daniel Catana", a anuntat ALDE tot intr-o postare pe Facebook.A.D.