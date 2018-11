Guy Verhofstadt ii raspunde lui Tariceanu: Romania e la rascruce. Nu urmati calea iliberala, in niciun caz in numele nostru!

totul depinde acum de raspunsul vostru

Intr-o scrisoare obtinuta pe surse de, precizeaza de la bun inceput ca rezolutia referitoare la Romania a fost adoptata si cun si se arata surprins de faptul ca Tariceanu s-a plans ca rezolutia a fost adoptata "fara consultari", in baza unor informatii "distorsionate".Guy Verhofstadt spune ca adevarul este opus, rezolutia fiind adoptata dupa o comunicare consistenta intre Parlamentul European si Guvernul Roman, precum si intre grupul ALDE din PE si partidul condus de Calin Popescu Tariceanu. In plus, el reaminteste ca s-au purtat discutii despre statul de drept din Romania cu premierul Dancila, cu europarlamentarii Norica Nicolai si Renate Weber, si chiar cu Calin Popescu Tariceanu, care s-a adresat personal grupului ALDE in data de 25 septembrie."In permanenta mesajul nostru a fost acelasi:. Sunt cateva reforme legislative in desfasurare sau incheiate care genereaza preocupare cu privire la mentinerea echilibrului puterilor si a statului de drept", subliniaza Guy Verhofstadt, reamintind ca aceleasi temeri au fost exprimate si de Comisia de la Venetia sau de expertii GRECO.In scrisoarea-raspuns, liderul grupului ALDE european face trimitere la, care "risca sa submineze independenta sistemului judiciar", la, care a fost respinsa in buna parte de CCR ca fiind neconstitutionala, la incercarile de "", la protocoalele semnate de SRI, dar si la inasprirea legii finantarii ONG-urilor, care "restrictioneaza dreptul la libera asociere"."De la aceasta rascruce, guvernul poate alege sa mearga pe calea iliberala, folosind actuala majoritate parlamentara" sau, dimpotriva, "poate alege calea respectarii recomandarilor Comisiei de la Venetia, implementand reformele in concordanta cu acestea", se mai arata in document."Alegand a doua cale, guvernul poate fortifica vitalitatea, coerenta si stabilitatea societatii romanesti, si poate", subliniaza Guy Verhofstadt.Liderul grupului europarlamentarilor ALDE mai spune ca rezolutia adoptata de PE "incurajeaza" guvernul de la Bucuresti sa adopte a doua cale, in conformitate cu angajamentele luate de Romania in 2006, inaintea aderarii la UE."Cand ne vom intalni in aceasta saptamana, la Bucuresti, sper sa aud de la tine raspunsul la intrebarea pe care o tot pun inca de la prima noastra intalnire pe aceasta tema, avuta in acest an:Pentru ca. Asa cum am spus si la dezbaterile din sedinta plenara de pe 3 octombrie: Nu urmati calea iliberala! Nu in numele vostru si cu siguranta nu in numele nostru!", se arata la finalul scrisorii, semnate de, liderul grupului ALDE din Parlamentul European si de prim vicepresedintele grupului,Partidul ALDE condus de Calin Popescu Tariceanu este singurul care face parte acum din familia ALDE europeana, insa negocieri se poarta si cu USR. Dupa atacurile repetate asupra justitiei care au avut loc la Bucuresti, urma sa se discute la Congresul ALDE de la Madrid o posibila sanctionare, chiar cu excluderea, a partidului condus de Tariceanu.Acesta nu s-a mai dus la Congres, desi isi anuntate participarea, pentru ca DNA a cerut ridicarea imunitatii sale parlamentare intr-un nou dosar, in care Senatul ar putea da votul saptamana viitoare.C.B.