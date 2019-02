Incident violent la o conferinta sustinuta de Tariceanu: Doi protestatari au fost luati pe sus (Video)

Ziare.

Potrivit Ebihoreanul , este vorba despre Sebastian Duma si Cosmin Bursasiu si ziarista Madalina Sim. Evenimentul a avut loc la hotelul DoubleTree By Hilton.Membrii din dispozitivul de protectie si paza, dar si cativa dintre agentii de paza ai hotelului i-au impins pe cei doi membri ai ONG-ului afara din sala, cu "smuceli si gesturi ferme", iar unul dintre ei a lovit-o peste mana pe ziarista.Conform sursei citate, aceasta filma intreaga scena, iar cand bodyguarzii si-au dat seama, au incercat sa ii smulga telefonul din mana. Jurnalista a fost zgariata la mana in care tinea dispozitivul.Ulterior incidentului, Madalinei Sim i-a fost interzis accesul in sala, unde incepuse deja conferinta sustinuta de liderul ALDE. In plus, lucrurile ei, inclusiv legitimatia de presa, erau in interior.Vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, Traian Bodea, a declarat pentru Ebihoreanul ca s-au agitat foarte tare spiritele, iar cei de la SPP au reactionat."S-au agitat foarte tare spiritele si sunt aici cei de la SPP si cu toata garda de corp a domnului presedinte. Si de aceea... Nu ca avem ceva cu dvs, dar s-au tensionat foarte tare lucrurile", a precizat el."Am fost invitati afara. Aici cetatenii nu au ce sa caute. Dansii ne-au spus ca e un eveniment privat. Se vede foarte clar ca politicienior nu le plac cetatenii de rand, cei care stiu sa puna intrebari si care pot sa ii infrunte. In parcul de alaturi e plin de politisti si de jandarmi", a spus Cosmin Bursasiu, membru al asociatiei Oradea Civica.Dupa ce au fost dati afara din sala, cei doi membri au inceput sa strige: "Politicienilor le este frica de cetateni, se pare! ALDE, lasati-ne sa intram si noi! Domnule Tariceanu, suntem aici la intrare si vrem sa intram". Motiv pentru care SPP-istii au devenit si mai duri, dandu-i afara de tot pe cei doi."Vrem sa punem si noi o intrebare domnului Tariceanu, acestui domn corupt, care a primit 800.000 de euro spaga. Spagarule! Esti un spagar, un nenorocit de spagar si corupt, care nu vei mai intra in nicio functie publica. Ne este rusine de tine, Tariceanu, nu esti binevenit in Oradea, sa nu mai vii in Bihor, sa stai acolo cu hotii tai la Bucuresti, nenorocitule!", a mai strigat Bursasiu.In fine, dupa ce apele s-au calmat cei doi au plecat acasa, insa au mai povestit pentru sursa citata ca au fost loviti, imbranciti si amenintati cu politia.