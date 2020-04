Tariceanu vrea comisie de ancheta pentru Operatiunea Sparanghelul

Ziare.

com

"Nu vrem sa anchetam de ce au plecat romanii la munca in Germania. Pentru ca am vazut ca asta e tema imbratisata de criticii mei. Nu anchetam de ce au plecat romanii, pentru ca este dreptul fiecarui roman sa aleaga unde vrea sa traiasca si sa munceasca! Eventual, am putea ancheta de ce acolo unde sunt peste 100.000 de persoane infectate cu coronavirus se poate munci, iar in Romania, unde sunt sub 7.000 (daca e sa ne luam dupa autoritati), nu se poate.Scopul comisiei de ancheta este sa descopere care este 'butonul magic' care, daca se apasa, nici starea de urgenta si nici ordonantele militare nu mai conteaza. Ce buton magic se poate apasa in asemenea fel, incat, la numai cateva zile dupa o convorbire telefonica dintre presedintii roman si german, sa se poata organiza o operatiune care, in plina stare de urgenta, sa reuseasca sa adune la un loc 2.000 de romani?", a scris Tariceanu, luni, pe Facebook.El a explicat ca multi dintre romanii plecati provin din zone carantinate."Multi dintre acestia, din zone carantinate unde nu intra si nu iese nici musca, au fost urcati in 50 de autobuze care au parcurs sute de kilometri, noaptea, fara sa-i opreasca vreun filtru de politie, sa ajunga la 7 dimineata in Aeroportul din Cluj.In timp ce aceste 50 de autobuze mergeau pe soselele noastre in modul invizibil, in Romania reala 9.000 de concetateni erau amendati pentru ca nu au avut declaratia pe propria raspundere, cativa dintre ei fiind luati la bataie de politisti suparati. Ei se adauga celor alte peste 80.000 care au fost amendati de Politie de cand a inceput starea de urgenta", a adaugat Tariceanu.Liderul ALDE spera ca prin aceasta comisie de ancheta "se va afla ce fel deau avut cei 2.000 de romani ca sa poata pleca la munca in Germania, pentru ca vrem sa dam si noi acelasi Ausweis romanilor care vor sa mearga la munca la ei in tara"."Vrem sa stim cine a intervenit pe langa celula de urgenta si criza sau cum ii zice, ca sa vina cu o ordonanta militara care sa permita exportul de romani in Germania. (...) Nu in ultimul rand, trebuie sa vedem cine sunt persoanele care pot sa apese un buton atat de magic incat sa rapuna incapatanarea birocratiei romanesti.Pentru ca, in aceste vremuri grele, poate e mai bine sa fim condusi de papusari, in loc de papusile lor", a mai scris Tariceanu.