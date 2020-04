Orban, chemat in Parlament sa prezinte masurile pentru combaterea coronavirusului

Ziare.

"In baza hotararii Parlamentului din data de 16.04.2020 privind incuviintarea prelungirii starii de urgenta, am adresat astazi o solicitare Biroului permanent al Senatului de a-l invita pe premierul Ludovic Orban in Parlament pentru a prezenta un raport cuprinzand masurile adoptate sau preconizate pentru prevenirea si combaterea epidemiei de COVID-19 si motivele care le-au determinat", a scris miercuri Tariceanu pe Facebook. In adresa inregistrata la Biroul permanent al Senatului, Tariceanu propune ca raportul sa fie prezentat pe 28 aprilie."In temeiul dispozitiilor art. 5 alin. 1 din Hotararea Parlamentului 4/2020 pentru incuviintarea masurii adoptate de presedintele Romaniei privind prelungirea starii de urgenta pentru teritoriul Romaniei va rog sa solicitati domnului prim-ministru Ludovic Orban prezentarea unui raport cuprinzand masurile adoptate sau preconizate pentru prevenirea si combaterea epidemiei de COVID-19 si motivele care le-au determinat. Propun ca raportul prim-ministrului Ludovic Orban sa fie prezentat marti, 28.04.2020", se arata in solicitarea semnata de senatorul ALDE.Biroul permanent al Senatului s-au intrunit in sedinta miercuri, la ora 13:00, cu prezenta efectiva a membrilor acestuia la Palatul Parlamentului.Citeste si Parlamentarii se intorc la munca de miercuri. Ponta: Trebuie sa ne intoarcem, altfel murim toti