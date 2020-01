Tariceanu: ALDE opteaza pentru alegerea primarilor in doua tururi. Nu sunt pentru asumarea raspunderii

Ziare.

"ALDE opteaza fara niciun fel de echivoc in favoarea alegerii primarilor in doua tururi. Acesta a fost si unul din subiectele pe care le-am convenit, le-am discutat si le-am convenit cu PNL-ul, cu conducerea, cu presedintele partidului inainte de votul de investitura care a avut loc in Parlament. Se impune ca Guvernul sa gaseasca solutia optima. Nu sunt pentru asumarea raspunderii intr-un astfel de subiect, trebuie gasita formula unei ordonante de urgenta care sa reglementeze cat mai rapid pentru ca dupa aceea intram intr-o coliziune sa spun cu recomandarile Comisiei de la Venetia", a declarat Tariceanu, luni, intr-o conferinta de presa.El spune ca trebuie demarate aceste proceduri inainte de inceperea sesiunii parlamentare."Insist pentru aceasta solutie, am vazut ca exista si alte partide care sustin, premierul Orban a declarat ca este in favoarea organizarii alegerilor pentru primari in doua tururi asa incat ar trebui cat mai degraba demarat acest proces si nu trebuie asteptata inceperea sesiunii parlamentare, trebuie de pe acum", a mai spus liderul ALDE.El solicita Guvernului si stabilirea unui calendar pentru ca partidele sa cunoasca data alegerilor locale."Cer Guvernului sa propuna un calendar in asa fel incat partidele sa poata sti bine care este data tinerii alegerilor si sa ne organizam pe cale de consecinta.Acesta este un lucru foarte important care nu trebuie sub nicio forma amanat", a mai spus Tariceanu, care a adaugat ca ALDE va merge singur pe liste proprii si la alegerile locale, dar si la cele parlamentare.