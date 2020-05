Tariceanu ameninta cu motiunea de cenzura daca Orban nu prezinta in Parlament un plan de revenire la viata economico-sociala

Ziare.

"Cer Guvernului Orban sa vina in fata Parlamentului pentru a prezenta un plan serios de revenire a romanilor la viata economica si sociala. Nu un plan pentru doua saptamani, ci un plan care sa aiba masuri clare pe o perioada mai lunga. Refuzul de a veni in fata Parlamentului este dovada cea mai clara ca nu au nici un plan, ca nu fac decat propaganda si nimic altceva. Si atunci, solutia nu este decat una singura: motiune de cenzura!", a scris Tariceanu, joi, pe Facebook.Liderul ALDE sustine ca Guvernul PNL si-a exprimat dispretul fata de Parlament si refuza sa vina sa prezinte masurile "in singurul loc unde acest plan ar putea primi greutatea si legitimitatea de care are nevoie"."Anuntul autoritatilor ca de la data de 15 mai masurile restrictive vor fi 'relaxate' (ce expresie tampita!) naste mai multa ingrijorare decat usurare. (...) Anuntul ca de pe data de 15 mai nu se prelungeste starea de urgenta ar fi trebuit dublat instantaneu de lista masurilor pe care trebuie sa le luam ca sa fim in siguranta.Ar fi trebuit insotita de precizari mai clare legate de libertatea de miscare intre localitati. (...) Ideea ca ne vom organiza viata din doua in doua saptamani, dupa ce fel de indicatii ne dau ei, este o alta idee tampita. Oamenii merita sa stie cum arata un program de revenire la viata pentru ca planurile nu se pot face de pe o zi pe alta", a adaugat Tariceanu.