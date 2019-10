Tariceanu anunta ca Orban i-a acceptat toate cele 12 conditii impuse, asa ca ALDE ii voteaza guvernul

LIVE

Liderul ALDE a precizat ca astazi s-au finalizat discutiile pe documentul cu cele 12 conditii si cerinte impuse de partidul sau premierului Orban la negocierile de saptamana trecuta "Pot sa va spun ca, fie ca e vorba de formula", a spus Tariceanu, enumerand si mai multe conditionalitati din zona economica, unde s-a convenit asupra necesitatii infiintarii unui fond de investitii care sa finanteze economia.In aceste conditii, presedintele ALDE a anuntat ca va sustine in fata Biroului Politic Executiv al partidului propunerea "sa se dea votul pentru sustinerea" Guvernului Orban, acest lucru urmand sa fie aprobat de forul de conducere."Discutiile de astazi au fost clarificatoare si necesare (...)", a mai anuntat liderul ALDE.Intrebat de jurnalisti, Calin Popescu Tariceanu a spus ca asigura viitorului Guvern voturile a 25 de parlamentari."Ieri s-a anuntat in Camera Deputatilor reconstituirea grupului ALDE (deputatul Ioan Cupa, care plecase din partid, s-a reintors - n.red.). Facem efort si la Senat, dar", a subliniat Tariceanu.Intrebat ce se va intampla daca alte partide ar dori sa intre la guvernare, Tariceanu a raspuns ferm: "Cred ca e o contradictie, din moment ce s-a discutat si acceptat de PNL formula unui guvern monocolor".", a avertizat el, subliniind inca o data ca intelegerea cu PNL "".Calin Popescu Tariceanu a oferit si explicatii suplimentare. "De la bun inceput ALDE a spus clar si fara echivoc ca nu dorim sa intram la guvernare. Intrarea ar bulversa o logica simpla, s-ar transforma intr-un guvern de larga coalitie", a spus liderul ALDE, ceea ce ar reflecta dorinta unor partide de a "prinde functii de conducere".In plus, Calin Popescu Tariceanu a precizat ca "", prin urmare este bine sa fie monocolor.Premierul desemnat Ludovic Orban (PNL),poarta marti si miercuri noi negocieri cu partidele in vederea formarii si investirii unui nou guvern, dupa caderea Guvernului Dancila prin motiune de cenzura.