Tariceanu cere "cu insistenta" ca bugetul sa fie dezbatut in Parlament

"Problema care se pune este cea legata de asumarea raspunderii sau de dezbaterea in Parlament (...) Noi am declarat ca vom face o opozitie loiala cetateanului. Cred ca este in folosul cetatenilor ca dezbaterea bugetului sa aiba loc in Parlament. Este important ca Parlamentul, principala institutie a democratiei, sa nu fie scurtcircuitata. Pledez cu insistenta pentru o dezbatere a bugetului in Parlament si il incurajez, in acest sens, pe premierul Orban, sa vina in Parlament la aceasta dezbatere.Varianta asumarii raspunderii nu este o varianta mai scurta, pentru ca unul dintre considerente este acela de a avea un buget pana la sfarsitul anului. Dar stim foarte bine ca asumarea raspunderii poate fi atacata la CCR . Celelalte asumari au fost deja atacate si CCR a dat termen pe 29 ianuarie. Deci si pe asumarea raspunderii pe buget nu vom avea un termen mai devreme de 29 ianuarie, deci nu va intra bugetul in vigoare decat la inceputul lui februarie. Deci problema rapiditatii iese din discutie", a afirmat Tariceanu, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al ALDE.El sustine ca o intarziere de doua saptamani in adoptarea bugetului "nu pericliteaza in niciun fel executia bugetara" si a recomandat o discutie intre Guvern si partidele parlamentare pentru a conveni adoptarea "cat mai rapida" a acestei legi in Parlament."Insist pentru ca ceea ce spunem in spatiul public despre institutiile democratice, respectul pe care il datoram cetatenilor si institutiilor, sa se regaseasca si in demersul concret prin care legea bugetului este adoptata.Mi-as permite chiar sa ii sugerez premierului sa faca o discutie cu toate partidele parlamentare, inclusiv cu PSD , pentru a conveni asupra modalitatilor de adoptare cat mai rapida a bugetului, fara sa existe riscul unor derapaje, in Parlament, in ceea ce priveste solicitari irationale, de mariri a unor cheltuieli.Trebuie sa ne incadram intr-un anumit deficit bugetar. Deja am vazut in plafoanele aprobate pentru buget deficitul prognozat la 3,6% din PIB si este de dorit ca acest plafon, cu exceptia cazului in care nu sunt bani alocati pentru investitii, sa trebuiasca sa fie respectat", a adaugat Tariceanu.Potrivit liderului ALDE, "legea bugetului este de un alt grad de magnitudine, de o alta importanta"."Este cea mai importanta lege care se dezbate si se adopta in Parlament pe parcursul unui an, pentru ca de continutul bugetului depinde functionarea intregii tari. (...) Noi am votat instalarea acestui Guvern, insa nu vreau sa existe derapaje democratice. Vreau sa intelegem ca suntem totusi partide care avem un anumit respect pentru Constitutie, pentru regulile democratice si acest lucru trebuie sa se vada si in practica".Despre o eventuala dublare a alocatiilor pentru copii, Tariceanu a spus: "Lipsa de dialog intre partidele parlamentare poata sa duca la tot felul de propuneri care nu sunt sustenabile. Nu putem sa majoram cheltuielile decat in masura in care avem si veniturile necesare asigurate, ceea ce in momentul de fata este o problema".