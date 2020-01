Tariceanu: Daca se desfiinteaza Sectia Speciala pentru magistrati, ALDE ar putea da tonul unei motiuni de cenzura

Ziare.

Intrebat, intr-o conferinta de presa, daca ALDE va sustine o motiune de cenzura initiata de PSD in cazul in care Guvernul desfiinteaza SIIJ, Tariceanu a raspuns ca partidul pe care il conduce a fost mai vocal pe acest subiect decat social-democratii."Nu stiu de ce trebuie sa sustinem o motiune a PSD, ca in aceasta privinta vad ca PSD vorbeste foarte putin, mai vocali am fost noi, deci as putea sa spun ca noi am putea sa dam tonul in aceasta chestiune, dar va reamintesc ca acordul pe care l-am semnat cu domnul prim-ministru prevedea in mod explicit situatia sectiei si am spus urmatorul lucru atunci - da, suntem de acord ca in Parlament sa existe o dezbatere legata de toata legislatia referitoare la organizarea si functionarea sectiei, daca sunt anumite lucruri care trebuie corectate, trebuie sa discutam cu asociatiile profesionale si sa vedem care sunt lucrurile care trebuie corectate", a afirmat liderul ALDE.El a mentionat ca ramane la convingerea ca trebuie sa existe in Romania si o responsabilitate a magistratilor."Nu vreau sa ne intoarcem la perioada de dinainte de 2016 cand nu exista niciun fel de urma de responsabilitate si, din acest motiv, am asistat cu totii la derapaje grave in Justitie in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor", a sustinut Calin Popescu-Tariceanu.