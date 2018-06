Tariceanu exclude varianta unei posibile OUG pentru modificarea Codurilor Penale

Urmeaza o sesiune extraordinara pe Coduri

Acesta a transmis ca "trebuie urmata calea parlamentara" si ca nici asumarea raspunderii Guvernului pe modificarea legislatiei penale nu va avea loc."Nu am discutat de niciun fel de ordonanta pe modificarea Codurilor. Scoateti din discutie. Va spun oficial vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. Nici pe asumarea raspunderii. Mergem pe calea dezbaterii parlamentare", a sustinut Tariceanu.Acesta a precizat ca la de sedinta Coalitiei de luni, cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila, nu s-a discutat despre modificarea Codurilor."Am discutat despre necesitatea ca domnul ministru Tudorel Toader, impreuna cu ministrul pentru Afaceri Europene, sa elaboreze un document pe care apoi sa il comunice partenerilor externi, cu o prezentare in rezumat a modificarilor la Codurile Penale. Cred ca este nevoie de o informare obiectiva legat de ceea ce se urmareste in Parlament sa se faca, pentru ca am vazut stiri false cu privire la asa-zisele modificari ale Codurilor Penale", sustine Tariceanu.Seful ALDE considera ca Romania este singura tara din Uniunea Europeana careia i s-a pus eticheta de tara corupta:"Amplitudinea numarului de dosare pe abuz in serviciu a facut ca Romania sa detina niste recorduri triste si cred ca la modificarea Codurilor Penale trebuie sa abordam aceasta problema din perspectiva europeana. Nu cred ca trebuie sa slabim intensitatea combaterii coruptiei, dar sa nu lasam ca lupta asta imnpotriva coruptiei sa devina una de eliminare de elimnare a partenerilor politici".Tariceanu a precizat ca s-a decis sa fie elaborat un astfel de document in contextul "campaniei furibunde de dezinformare privind Codurilor Penale"."Trebuie explicat partenerilor externi, ca sa nu planeze dubii", a subliniat Tariceanu, care a adaugat ca acest document va fi transmis tuturor ambasadelor, organismelor europene, precum si Departamentului de Stat din SUA."Avem o experienta trista. Abia astazi va veni in Senat de la Camera Deputatilor Legea 317. De la adoptarea lor (a modificarilor la Legile Justitiei - n.red.) in Parlament s-a incercat si s-a reusit amanarea punerii lor in aplicare cu toate tertipurile posibile si imposibile.Ne asteptam si la celelalte si atunci, sigur, ne punem intrebarea: pana la urma, majoritatea parlamentara, in spiritul democratic al functionarii Parlamentului, de ce mai este necesara? Va trebui sa facem sesiune extraordinara ca sa putem incheia prioritatile legislative", a adaugat Tariceanu.Amintim ca vicepresedintele PSD Gabriela Firea, primar general al Capitalei, a anuntat, vineri, ca in aceasta saptamana juristii partidului vor analiza posibilitatea ca modificarea Codurilor Penale sa se faca prin OUG